Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260801/uglublenie-dna-dlya-glubokovodnogo-porta-anakliya-v-gruzii-nachinaetsya--minekonomiki--299920520.html
Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики
Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики
Sputnik Грузия
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T17:59+0400
2026-08-01T18:20+0400
грузия
новости
экономика
анаклия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0a/294487552_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_d54c89129eb610e9a2e94dbfa300c3fd.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Первое судно для углубления дна Tristao Da Cunha вошло в акваторию будущего глубоководного порта Анаклия, сообщает министерство экономики Грузии.Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.По данным ведомства, после завершения установленных законом процедур судно приступит к работам по обустройству волнолома.Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?&gt;&gt;Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь владельцем 100% порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited &amp; China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
анаклия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0a/294487552_76:0:965:667_1920x0_80_0_0_15aa021931616f67155a6c48bbe0d8cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, анаклия, тбилиси
грузия, новости, экономика, анаклия, тбилиси

Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики

17:59 01.08.2026 (обновлено: 18:20 01.08.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСтроительство порта Анаклия
Строительство порта Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Первое судно для углубления дна Tristao Da Cunha вошло в акваторию будущего глубоководного порта Анаклия, сообщает министерство экономики Грузии.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.
По данным ведомства, после завершения установленных законом процедур судно приступит к работам по обустройству волнолома.

Дно в Анаклия будет углублено до 17,5 метра, а волнолом длиной 1380 метров будет построен на более позднем этапе. Работы ведутся в соответствии с заранее установленным планом.

Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?>>
Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь владельцем 100% порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСтроительство порта Анаклия
Строительство порта Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2026
Строительство порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2026
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0