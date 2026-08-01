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Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики

Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики

Sputnik Грузия

Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T17:59+0400

2026-08-01T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Первое судно для углубления дна Tristao Da Cunha вошло в акваторию будущего глубоководного порта Анаклия, сообщает министерство экономики Грузии.Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.По данным ведомства, после завершения установленных законом процедур судно приступит к работам по обустройству волнолома.Почему правительство Грузии решило построить порт Анаклия по новой модели?>>Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь владельцем 100% порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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