Углубление дна для глубоководного порта Анаклия в Грузии начинается – Минэкономики
17:59 01.08.2026 (обновлено: 18:20 01.08.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСтроительство порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Первое судно для углубления дна Tristao Da Cunha вошло в акваторию будущего глубоководного порта Анаклия, сообщает министерство экономики Грузии.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.
По данным ведомства, после завершения установленных законом процедур судно приступит к работам по обустройству волнолома.
Дно в Анаклия будет углублено до 17,5 метра, а волнолом длиной 1380 метров будет построен на более позднем этапе. Работы ведутся в соответствии с заранее установленным планом.
Правительство Грузии 6 июля объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, оставаясь владельцем 100% порта, а не лишь 51% доли, как было заявлено раннее.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaСтроительство порта Анаклия
Строительство порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором ни к чему не привели.