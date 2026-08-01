https://sputnik-georgia.ru/20260801/vyrubka-mnogoletnikh-derevev-na-prospekte-rustaveli-ne-planiruetsya--meriya-tbilisi-299911916.html

Вырубка многолетних деревьев на проспекте Руставели не планируется – мэрия Тбилиси

Вырубка многолетних деревьев на проспекте Руставели не планируется – мэрия Тбилиси

Sputnik Грузия

Масштабная реконструкция главного проспекта Тбилиси началась 23 июля и должна завершиться в ноябре 2026 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Вырубка многолетних платанов, которые являются визитной карточкой проспекта Руставели, во время его ремонта не запланирована, говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Видео с сильно обрезанным платаном вызвало массовое возмущение в соцсетях: некоторые решили, что дерево повредили без необходимости, а другие платаны и вовсе могут быть срублены.По данным мэрии, сотрудникам пришлось обрезать крону лишь двух деревьев, чтобы не допустить их повреждения. Главный проспект Тбилиси готовят к десятилетиям эксплуатации: что происходит на Руставели?>>"Единственное дерево, которое было срублено, находилось на площади Свободы. Этот платан был поврежден, и существовал риск его падения. Соответственно, параллельно с работами по восстановлению было принято решение его срубить", – поясняют в мэрии.Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто.Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года. В рамках работ на проспекте полностью сменят подземные коммуникации и установят подземные урны для мусора. Также планируется обновить тротуары и подземные переходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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