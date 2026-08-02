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Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные

Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные

Sputnik Грузия

По состоянию на 1 июля, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест 02.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июля 2026 года, содержалось 12 344 заключенных, в том числе 617 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".По последним данным ведомства по состоянию на 1 июля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.При этом по состоянию на 1 июля в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных - граждане Украины>>Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 74 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 830 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.Из общего числа иностранных заключенных на 1 июля в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 202 женщины. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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