https://sputnik-georgia.ru/20260802/gruzinskie-tyurmy-byut-rekordy-po-chislu-zaklyuchennykh--novye-dannye----299919098.html
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные
Sputnik Грузия
По состоянию на 1 июля, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T09:01+0400
2026-08-02T09:01+0400
2026-08-02T09:01+0400
грузия
новости
общество
турция
азербайджан
украина
сакстат
тюрьма
заключенные
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262209535_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1b330556731ac35ac2e14b20d1359584.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июля 2026 года, содержалось 12 344 заключенных, в том числе 617 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".По последним данным ведомства по состоянию на 1 июля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.При этом по состоянию на 1 июля в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных - граждане Украины>>Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 74 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 830 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.Из общего числа иностранных заключенных на 1 июля в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 202 женщины. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
азербайджан
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262209535_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_566a0c72cf0414683f26395a3848e706.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, турция, азербайджан, украина, сакстат, тюрьма, заключенные
грузия, новости, общество, турция, азербайджан, украина, сакстат, тюрьма, заключенные
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные
По состоянию на 1 июля, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июля 2026 года, содержалось 12 344 заключенных, в том числе 617 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По последним данным ведомства по состоянию на 1 июля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.
Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 168 несовершеннолетних и 84 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляют 77,2%, остальные ожидают вынесения приговора.
При этом по состоянию на 1 июля в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.
Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 74 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 830 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.
Из общего числа иностранных заключенных на 1 июля в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 202 женщины. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.