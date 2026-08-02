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Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные
Sputnik Грузия
По состоянию на 1 июля, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июля 2026 года, содержалось 12 344 заключенных, в том числе 617 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".По последним данным ведомства по состоянию на 1 июля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.При этом по состоянию на 1 июля в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных - граждане Украины&gt;&gt;Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 74 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 830 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.Из общего числа иностранных заключенных на 1 июля в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 202 женщины. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, турция, азербайджан, украина, сакстат, тюрьма, заключенные
грузия, новости, общество, турция, азербайджан, украина, сакстат, тюрьма, заключенные

Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных – новые данные

09:01 02.08.2026
© photo: Sputnik / StringerГлданская тюрьма номер 8
Глданская тюрьма номер 8 - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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По состоянию на 1 июля, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июля 2026 года, содержалось 12 344 заключенных, в том числе 617 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По последним данным ведомства по состоянию на 1 июля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.

Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 168 несовершеннолетних и 84 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляют 77,2%, остальные ожидают вынесения приговора.

При этом по состоянию на 1 июля в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 12 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.
В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных - граждане Украины>>
Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 74 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 830 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.
Из общего числа иностранных заключенных на 1 июля в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 202 женщины. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.
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