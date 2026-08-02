https://sputnik-georgia.ru/20260802/komu-dayut-ubezhische-v-gruzii-poslednie-dannye-299920763.html

Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

Sputnik Грузия

Отказ в получении данного статуса в Грузии получили 372 иностранца 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T10:06+0400

2026-08-02T10:06+0400

2026-08-02T10:24+0400

грузия

новости

общество

турция

иран

индия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297187037_45:0:1236:670_1920x0_80_0_0_122e18fe22a18e1b6837e92cdbfedfb7.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2026 года включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца двум иностранцам, говорится в материалах на сайте МВД.По данным ведомства, статус беженца в Грузии в период с 1 января по 31 марта был предоставлен гражданке Ирана, а гуманитарный статус – гражданину Турции. В период с 1 апреля по 30 июня такие статусы не выдавались. В целом в период с января по март 2026 года заявки на предоставление убежища подал 201 иностранный гражданин, из которых большинство – граждане Украины, Турции и Индии.Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2026 года?>>Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев. До получения убежища просителей размещают в специальном центре. По данным за второй квартал 2026 года, в центре находились 672 иностранных гражданина. При этом по данным МВД в период с января по июнь за убежищем в Грузии обратились 365 иностранных граждан. В случае отказа в предоставлении убежища иностранные граждане должны покинуть страну, в противном случае им грозит выдворение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

иран

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, турция, иран, индия