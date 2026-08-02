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Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Отказ в получении данного статуса в Грузии получили 372 иностранца 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2026 года включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца двум иностранцам, говорится в материалах на сайте МВД.По данным ведомства, статус беженца в Грузии в период с 1 января по 31 марта был предоставлен гражданке Ирана, а гуманитарный статус – гражданину Турции. В период с 1 апреля по 30 июня такие статусы не выдавались. В целом в период с января по март 2026 года заявки на предоставление убежища подал 201 иностранный гражданин, из которых большинство – граждане Украины, Турции и Индии.Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2026 года?>>Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев. До получения убежища просителей размещают в специальном центре. По данным за второй квартал 2026 года, в центре находились 672 иностранных гражданина. При этом по данным МВД в период с января по июнь за убежищем в Грузии обратились 365 иностранных граждан. В случае отказа в предоставлении убежища иностранные граждане должны покинуть страну, в противном случае им грозит выдворение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, турция, иран, индия
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
10:06 02.08.2026 (обновлено: 10:24 02.08.2026)
Отказ в получении данного статуса в Грузии получили 372 иностранца
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2026 года включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца двум иностранцам, говорится в материалах на сайте МВД.
По данным ведомства, статус беженца в Грузии в период с 1 января по 31 марта был предоставлен гражданке Ирана, а гуманитарный статус – гражданину Турции. В период с 1 апреля по 30 июня такие статусы не выдавались.
За первые шесть месяцев 2026 года отказ в получении данного статуса в Грузии получили 372 иностранца. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Индии и Ирана.
В целом в период с января по март 2026 года заявки на предоставление убежища подал 201 иностранный гражданин, из которых большинство – граждане Украины, Турции и Индии.
Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев. До получения убежища просителей размещают в специальном центре. По данным за второй квартал 2026 года, в центре находились 672 иностранных гражданина.
При этом по данным МВД в период с января по июнь за убежищем в Грузии обратились 365 иностранных граждан.
В случае отказа в предоставлении убежища иностранные граждане должны покинуть страну, в противном случае им грозит выдворение.