https://sputnik-georgia.ru/20260803/eks-deputat-levan-karumidze-vozglavil-natsionalnoe-agentstvo-gastronomii-299942600.html

Экс-депутат Леван Карумидзе возглавил Национальное агентство гастрономии

Экс-депутат Леван Карумидзе возглавил Национальное агентство гастрономии

Sputnik Грузия

Основными обязанностями Агентства будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T22:42+0400

2026-08-03T22:42+0400

2026-08-03T22:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии Леван Карумидзе назначен на должность председателя Национального агентства гастрономии, созданного для защиты и популяризации грузинской национальной кухни, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Национальное агентство гастрономии Грузии было создано в июне 2026 года в системе Минсельхоза Грузии, который утвердил его устав. Руководитель агентства назначается министром сельского хозяйства и подотчетен министру. По информации ведомства, это положительно скажется на позиционировании Грузии как страны с уникальной гастрономической культурой. Кроме того, как заявил Минсельхоз, Карумидзе обладает многолетним опытом работы в сфере управления и международных отношений. В частности, в 2020–2024 годах он занимал должности заместителя, а затем первого заместителя председателя парламентского Комитета по европейской интеграции. Кроме того, он был членом Комитета по внешним связям. Карумидзе имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственном секторе. В разные годы он занимал пост заместителя руководителя аппарата Совета национальной безопасности Грузии, работал в Администрации правительства Грузии по направлению взаимодействия с международными СМИ. Кроме того, он занимал руководящие должности в юридических лицах публичного права, входящих в систему Министерства образования и науки. Согласно приказу главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили, основными обязанностями Агентства будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение. Для этого агентство создаст гастрономический реестр с описанием традиционных рецептов и продуктов, необходимых для приготовления каждого блюда. Кроме того, агентство будет заниматься вопросами сохранения традиционных культур, сортов растений и видов продуктов для защиты гастрономических рецептов, а также практической поддержкой наименований блюд и их географического происхождения. Также оно будет работать с местными производителями с целью усиления их возможностей и выхода на более широкий рынок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, гастрономический туризм, грузинская кухня