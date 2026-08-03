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Из находящихся в Грузии граждан России 15% являются резидентами

Из находящихся в Грузии граждан России 15% являются резидентами

Sputnik Грузия

Траты российских граждан составили 16,16% от всех доходов, полученных Грузией за первые два квартала 2026 года 03.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Из граждан России, находившихся по состоянию на 30 июня 2026 года в Грузии, 15,1% – резиденты страны, говорится в информации Национального банка Грузии.Резидентами Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, и тех, кто планирует оставаться в стране более одного года.По данным Национального банка, траты граждан РФ составили 16,16% от всех доходов, полученных Грузией за первые два квартала 2026 года. Россияне потратили за указанный период 307,1 миллиона долларов, что на 25,05% меньше, чем за январь-июнь 2025 года. Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2026 года?>>Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты за первые два квартала 2026 года составили 39,6 миллиона и 98,9 миллиона долларов соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему расходов в Грузии.Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году сократились на 2,03%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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