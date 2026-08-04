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Грузинские полицейские помогли полиции Испании – итоги операции
Грузинские полицейские помогли полиции Испании – итоги операции
Sputnik Грузия
Задержанных обвиняют в квартирных кражах, отмывании денег и членстве в организованной криминальной группировке 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Три гражданина Грузии – члены преступной группировки – были задержаны в испанском городе Валенсия, а один их них объявлен в розыск в результате совместной операции полиции Грузии и Испании, сообщает МВД Грузии. От Грузии в операции по задержанию членов группировки участвовал полицейский атташе в Испании. Задержанных обвиняют в квартирных кражах, отмывании денег и членстве в организованной криминальной группировке. Следствие установило, что задержанные систематически обкрадывали квартиры в Испании, действуя по конкретной схеме: преступники выбирали дома с отсутствующими хозяевами, вскрывали двери и выносили дорогие вещи и деньги. При обыске задержанных, их автомобилей и квартир были обнаружены похищенные вещи, деньги и специальные устройства для вскрытия замков. Теперь в отношении задержанных в Испании проводятся предусмотренные законом процедуры. В настоящее время 19 представителей грузинской полиции работают в 38 государствах и двух международных организациях. Кроме того, в будущем планируется расширить сеть работы полицейских атташе и направить их в Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, испания, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, испания, новости, происшествия, мвд грузии
Грузинские полицейские помогли полиции Испании – итоги операции
18:54 04.08.2026 (обновлено: 18:56 04.08.2026)
Задержанных обвиняют в квартирных кражах, отмывании денег и членстве в организованной криминальной группировке
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Три гражданина Грузии – члены преступной группировки – были задержаны в испанском городе Валенсия, а один их них объявлен в розыск в результате совместной операции полиции Грузии и Испании, сообщает МВД Грузии.
От Грузии в операции по задержанию членов группировки участвовал полицейский атташе в Испании.
Задержанных обвиняют в квартирных кражах, отмывании денег и членстве в организованной криминальной группировке.
Следствие установило, что задержанные систематически обкрадывали квартиры в Испании, действуя по конкретной схеме: преступники выбирали дома с отсутствующими хозяевами, вскрывали двери и выносили дорогие вещи и деньги.
При обыске задержанных, их автомобилей и квартир были обнаружены похищенные вещи, деньги и специальные устройства для вскрытия замков.
Теперь в отношении задержанных в Испании проводятся предусмотренные законом процедуры.
В настоящее время 19 представителей грузинской полиции работают в 38 государствах и двух международных организациях. Кроме того, в будущем планируется расширить сеть работы полицейских атташе и направить их в Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт.