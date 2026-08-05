https://sputnik-georgia.ru/20260805/kampaniya-protiv-rossiyskikh-turistov-sgb-gruzii-nachalo-rassledovanie-299981226.html

Кампания против российских туристов: СГБ Грузии начала расследование

Кампания против российских туристов: СГБ Грузии начала расследование

Sputnik Грузия

Волна дезинформации была направлена против российских туристов с целью создания негативного образа Грузии 05.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с предполагаемой информационной кампанией, направленной против туристов из России, сообщает пресс-служба СГБ.Как заявили в ведомстве, расследование касается деятельности сети фальшивых аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за пределами Грузии. По данным СГБ, через эти аккаунты распространялась ложная информация, направленная на дискредитацию страны и подрыв ее экономических интересов.Следствие считает, что одной из главных целей кампании было создание впечатления, будто для туристов из России в Грузии существует враждебная и небезопасная обстановка.По информации СГБ, в социальной сети X были выявлены несколько фиктивных аккаунтов, публиковавших недостоверные сообщения. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют российских туристов одних в лесу или намеренно портят заказанную ими еду в грузинских ресторанах.В ведомстве также заявили, что аналогичные материалы впоследствии координированно распространялись одним из зарубежных интернет-изданий с многомиллионной аудиторией.Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина>>>Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии "Саботаж". Она предусматривает ответственность за действия, создающие угрозу государственным интересам страны путем воспрепятствования работе государственных предприятий или других важных объектов, а также их повреждения или уничтожения. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следователи намерены установить организаторов и участников информационной кампании, возможные источники ее финансирования, механизмы распространения дезинформации и конечные цели.В Службе государственной безопасности подчеркнули, что продолжат выявлять подобные дезинформационные операции и принимать меры для предотвращения угроз национальной безопасности. Ведомство также заявило, что любые действия, организованные внешними или внутренними силами и направленные на подрыв национальных интересов, дестабилизацию государственных институтов, нарушение конституционного строя или нанесение ущерба безопасности страны, получат соответствующую правовую оценку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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