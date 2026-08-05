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Кампания против российских туристов: СГБ Грузии начала расследование
Кампания против российских туристов: СГБ Грузии начала расследование
Sputnik Грузия
Волна дезинформации была направлена против российских туристов с целью создания негативного образа Грузии 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с предполагаемой информационной кампанией, направленной против туристов из России, сообщает пресс-служба СГБ.Как заявили в ведомстве, расследование касается деятельности сети фальшивых аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за пределами Грузии. По данным СГБ, через эти аккаунты распространялась ложная информация, направленная на дискредитацию страны и подрыв ее экономических интересов.Следствие считает, что одной из главных целей кампании было создание впечатления, будто для туристов из России в Грузии существует враждебная и небезопасная обстановка.По информации СГБ, в социальной сети X были выявлены несколько фиктивных аккаунтов, публиковавших недостоверные сообщения. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют российских туристов одних в лесу или намеренно портят заказанную ими еду в грузинских ресторанах.В ведомстве также заявили, что аналогичные материалы впоследствии координированно распространялись одним из зарубежных интернет-изданий с многомиллионной аудиторией.Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина>>>Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии "Саботаж". Она предусматривает ответственность за действия, создающие угрозу государственным интересам страны путем воспрепятствования работе государственных предприятий или других важных объектов, а также их повреждения или уничтожения. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следователи намерены установить организаторов и участников информационной кампании, возможные источники ее финансирования, механизмы распространения дезинформации и конечные цели.В Службе государственной безопасности подчеркнули, что продолжат выявлять подобные дезинформационные операции и принимать меры для предотвращения угроз национальной безопасности. Ведомство также заявило, что любые действия, организованные внешними или внутренними силами и направленные на подрыв национальных интересов, дестабилизацию государственных институтов, нарушение конституционного строя или нанесение ущерба безопасности страны, получат соответствующую правовую оценку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, сгб, россия, туризм, туризм, туризм в грузии
Кампания против российских туристов: СГБ Грузии начала расследование
22:37 05.08.2026 (обновлено: 23:00 05.08.2026)
Волна дезинформации была направлена против российских туристов с целью создания негативного образа Грузии
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с предполагаемой информационной кампанией, направленной против туристов из России, сообщает пресс-служба СГБ.
Как заявили в ведомстве, расследование касается деятельности сети фальшивых аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за пределами Грузии. По данным СГБ, через эти аккаунты распространялась ложная информация, направленная на дискредитацию страны и подрыв ее экономических интересов.
Следствие считает, что одной из главных целей кампании было создание впечатления, будто для туристов из России в Грузии существует враждебная и небезопасная обстановка.
По информации СГБ, в социальной сети X были выявлены несколько фиктивных аккаунтов, публиковавших недостоверные сообщения. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют российских туристов одних в лесу или намеренно портят заказанную ими еду в грузинских ресторанах.
В ведомстве также заявили, что аналогичные материалы впоследствии координированно распространялись одним из зарубежных интернет-изданий с многомиллионной аудиторией.
Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии "Саботаж". Она предусматривает ответственность за действия, создающие угрозу государственным интересам страны путем воспрепятствования работе государственных предприятий или других важных объектов, а также их повреждения или уничтожения. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.
В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следователи намерены установить организаторов и участников информационной кампании, возможные источники ее финансирования, механизмы распространения дезинформации и конечные цели.
В Службе государственной безопасности подчеркнули, что продолжат выявлять подобные дезинформационные операции и принимать меры для предотвращения угроз национальной безопасности. Ведомство также заявило, что любые действия, организованные внешними или внутренними силами и направленные на подрыв национальных интересов, дестабилизацию государственных институтов, нарушение конституционного строя или нанесение ущерба безопасности страны, получат соответствующую правовую оценку.