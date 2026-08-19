https://sputnik-georgia.ru/20260819/machavariani-oppozitsiya-i-npo-dolzhny-izvinitsya-i-uyti-iz-politiki-300188328.html

Мачавариани: оппозиция и НПО должны извиниться и уйти из политики

Мачавариани: оппозиция и НПО должны извиниться и уйти из политики

Sputnik Грузия

Мачавариани считает, что после кампании против закона о прозрачности оппозиция и НПО должны извиниться перед обществом и уйти из политики 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T12:52+0400

2026-08-19T12:52+0400

2026-08-19T12:52+0400

политика

грузия

новости

сша

келли дегнан

usaid

нино ломджария

эка гигаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/09/288925039_0:169:2048:1322_1920x0_80_0_0_f51b1364a077891e09feeb948eaf34a5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Оппозиционные партии, НПО и активисты должны извиниться перед большинством грузинского общества за кампанию против закона "О прозрачности иностранного влияния" и после этого окончательно отойти от грузинской политики, написал первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани в соцсети.В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранной силы". Закон, по словам представителей власти, направлен на раскрытие источников и объемов иностранного финансирования. Оппоненты власти назвали этот закон "российским".По его словам, для снижения поляризации важно предпринимать конкретные шаги."Очень много раз имело место распространение по внешним указаниям основанных на лжи нарративов и попытки создать такое восприятие, будто белое – это черное, чего абсолютное большинство населения не принимало, из-за чего оно мгновенно становилось жертвой хорошо организованной кампании ненависти, буллинга и оскорблений", – заявил Мачавариани.Как отметил политик, вся эта кампания была начата для того, чтобы источники финансирования глав НПО, таких как Нино Ломджария, Эка Гигаури и Байя Патария, не стали публичными.В содействии проведению кампании Мачавариани обвинил и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан."Под руководством Келли Дегнан абсолютно все партии агентурной оппозиции и их ультралевые, псевдолиберальные активисты с огромной энергией, беспощадной агрессией и крайней ненавистью проводили аферистскую кампанию под названием "российский закон", – написал Мачавариани.По его словам, граждан, которые задавали вопросы о необходимости публикации информации о финансировании НПО, подвергали оскорблениям."Самыми фашистскими методами гражданам запрещали читать закон и вникать в содержание этого закона", – написал Мачавариани.По его словам, многие люди выходили на акции протеста только для того, чтобы сфотографироваться на проспекте Руставели и избежать обвинений в пророссийских взглядах."Очень многие люди выходили на акцию только для того, чтобы сделать "селфи", чтобы, выложив фотографию с Руставели, избежать навешивания ярлыка русофила, унижения и оскорбления. Уверен, что при чтении этого поста многим вспомнится этот испытанный на себе психологический террор", – написал Мачавариани.Депутат также напомнил прогнозы радикальной оппозиции, которые, по его словам, распространялись в соцсетях перед принятием закона: что Грузия "проснется в Челябинске", будут запрещены оппозиционные СМИ и НПО, эмигранты не смогут переводить деньги семьям, студенты лишатся финансирования, а фермеры – грантов.Он также заявил, что нынешняя администрация президента США признала USAID и NED организациями, финансировавшими, по его словам, нездоровые процессы, хаос и революции, а позднее прекратила их деятельность."Считаю, что мы обязаны напоминать обществу о подобных историях последних лет, чтобы мы, грузины, были бдительными и никогда больше не давали агентам и ультралевым, псевдолибералам возможности держать наших граждан под психологическим террором", – написал Мачавариани.В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), Национальным фондом демократии (NED) и Европейским фондом за демократию (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.Администрация Дональда Трампа в начале февраля 2025 года вслед за USAID приостановила финансирование NED, который представители "Грузинской мечты" неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260417/v-gruzii-zayavili-o-vneshnem-vliyanii-cherez-kuratorov-revolyutsionnykh-stsenariev-298172279.html

https://sputnik-georgia.ru/20260309/papuashvili-o-rassledovanii-sgb-deystviya-politikov-i-npo-ugrozhayut-bezopasnosti-strany-297503907.html

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, usaid, нино ломджария, эка гигаури