https://sputnik-georgia.ru/20260902/politicheskaya-i-moralnaya-degradatsiya-v-gruzinskoy-mechte-otvetili-garibashvili-300408039.html

"Политическая и моральная деградация": в "Грузинской мечте" ответили Гарибашвили

"Политическая и моральная деградация": в "Грузинской мечте" ответили Гарибашвили

Sputnik Грузия

В правящей партии назвали новые заявления Гарибашвили из тюрьмы "грязной кампанией", а в "Единой нейтральной Грузии" – "антигосударственной кампанией" 02.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-02T13:53+0400

2026-09-02T13:53+0400

2026-09-02T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Депутат "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе и генеральный секретарь движения "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили выступили с жесткой критикой бывшего главы правительства, осужденного Ираклия Гарибашвили, обвинив его в политической и моральной деградации.В новом письме из пенитенциарного учреждения Гарибашвили обвинил бывшего главу СГБ Мамуку Мдинарадзе и премьера Ираклия Кобахидзе в нанесении серьезного ущерба стране и "Грузинской мечте". Отдельно экс-премьер поднял вопрос о смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе, который в одной из статей подверг критике правление Кобахидзе. Гарибашвили призвал расследовать обстоятельства смерти не только Джорбенадзе, но и ряда самоубийств, которые произошли при Кобахидзе и Мдинарадзе.Самхарадзе заявил, что история Гарибашвили стала "очередным уроком того, насколько тяжело и трагично заканчивает карьеру человек, который предает идеалы, меняет родину, принципы и командное единство на личное материальное благополучие".По словам Самхарадзе, после признанного самим Гарибашвили коррупционного преступления бывший премьер начал из заключения грязную кампанию против правящей партии и ее основателя Бидзины Иванишвили.Депутат добавил, что Гарибашвили "опустился до уровня туалетной макулатуры – финансируемой им самим газеты "Асавал-Дасавали" на деньги, добытые незаконным путем"."Это его личная, политическая и человеческая трагедия. Но я хочу сказать нашей большой политической семье: это очередной урок того, насколько тяжело и одновременно трагично заканчивает карьеру человек, который предает наши идеалы", – заявил депутат.В свою очередь, генеральный секретарь движения "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили также раскритиковал очередное письмо Гарибашвили, назвав его заявления частью "антигосударственной кампании".По его словам, из-за отсутствия юридических аргументов бывший премьер с самого начала объявил о политической "борьбе", однако сам процесс и участвующие в нем лица, по мнению Шакаришвили, "перешли все границы"."Я воздерживался от комментариев по ряду причин, пока попытка личной мести отчаявшегося человека не переросла в антигосударственную кампанию", – написал Шакаришвили.Он отметил, что для него, как и для значительной части общества, было тяжело наблюдать за "позорной деградацией и моральным падением", которые, по его мнению, переживает Гарибашвили.Отдельно он раскритиковал упоминание в письме Гарибашвили правозащитника Зураба (Лазаре) Джорбенадзе, назвав спекуляции на его трагической судьбе и смерти "аморальными"."Спекуляции на духовной трагедии и смерти этого человека не смогут перерасти ни в какой политический процесс. Это не защитит Гарибашвили и не станет спасательным кислородом для коллективного "Национального движения". Просто в истории современной грузинской политики будет написана еще одна позорная глава", – заявил Шакаришвили.В августе бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обнародовал несколько писем, в том числе письмо, отправленное ему в июле 2026 года Мамука Мдинарадзе, занимавшим на тот момент пост министра регионального развития и занимавшим влиятельное положение в правящей партии. В письме утверждалось, что для предотвращения возвращения Гарибашвили в политику против него готовится новое уголовное дело. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдом.Представители правящей партии уверены, что своими письмами из тюрьмы Гарибашвили пытался склонить общественное мнение на свою сторону.Генпрокуратура Грузии начала расследование нового уголовного дела против Гарибашвили 12 августа, до обнародования первого письма.По версии прокуратуры, Гарибашвили, будучи премьер-министром Грузии, получил взятку в размере 750 тысяч лари за покровительство коррупционной схеме и махинациям с тендерами на закупку медицинского оборудования Министерством обороны.Показания против Гарибашвили дали признанные виновными по этому делу экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Александр Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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https://sputnik-georgia.ru/20260824/pisma-eks-premera-gruzii-svyazany-s-ego-obvineniem--gruzinskaya-mechta-o-garibashvili-300273631.html

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, сгб