https://sputnik-georgia.ru/20260903/papuashvili-uchastniki-protestov-v-gruzii-stali-zhertvami-politicheskikh-manipulyatsiy-300421034.html

Папуашвили: участники протестов в Грузии стали жертвами политических манипуляций

Папуашвили: участники протестов в Грузии стали жертвами политических манипуляций

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, находящиеся в заключении участники протестов стали "слепым оружием" в руках тех, кто использовал их для политической борьбы 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T12:52+0400

2026-09-03T12:52+0400

2026-09-03T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Участники насильственных акций протеста 2024–2025 годов, которые остаются в заключении, стали жертвами манипуляций со стороны тех, кто использовал их в политических целях, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, уголовное преследование в связи с преступлениями, совершенными во время акций, было начато примерно в отношении 100 человек, не считая организаторов насилия.Папуашвили отметил, что 45 человек уже находятся на свободе — с частью из них были заключены процессуальные соглашения на основании признания вины, еще часть помиловал президент. При этом, по его словам, 72 человека по-прежнему находятся в заключении.Председатель парламента задался вопросом, почему, если власти якобы стремятся держать участников протестов в тюрьме, десятки из них уже были освобождены.По мнению Папуашвили, эти люди никогда не были политическими врагами государства, а стали "слепым оружием" в руках тех, кто сначала призывал их нарушать закон во имя революции, а после провала протестов оставил их один на один с ответственностью."Революции нужны жертвы. Тем более проигравшей революции. И именно в роли этих жертв оказались те, кого было легче всего подстрекать и использовать", — заявил он.Папуашвили также раскритиковал тех, кто призывает находящихся в заключении участников акций "сидеть до конца". По его словам, подобные призывы означают, что определенным политическим силам нужны не столько свободные люди, сколько символы политической борьбы.При этом глава парламента отметил, что для заключенных существует правовой путь к освобождению — признать ответственность за свои действия и подтвердить готовность не повторять их."Это не требование отказаться от политических взглядов. Это принятие правовой ответственности за конкретные действия", — написал Папуашвили.Он также заявил, что участники акций стали "пленниками бесчестия" тех, кто сначала подтолкнул их к нарушению закона, затем оставил, а теперь препятствует их освобождению."Поэтому им больше всего подходит одно название: „заключенные бесчестия“", — написал председатель парламента Грузии.Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов.Из них более половины заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Часть подала прошение о помиловании.Задержанные были приговорены к различным срокам заключения. Максимальный срок — семь лет лишения свободы — получили организаторы акции и заметные активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили