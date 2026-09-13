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Грузия продолжает успешно торговать фундуком – новые данные

Грузия продолжает успешно торговать фундуком – новые данные

Sputnik Грузия

Основным экспортным рынком для грузинского фундука является Евросоюз, заявляют в ведомстве 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T09:01+0400

2026-09-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Из Грузии в период с января по август 2026 года было экспортировано 7,8 тысячи тонн фундука на сумму 79,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Грузии. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% урожая которой экспортируется в страны Евросоюза. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, объем экспорта вырос на 5% – 341 тонну, а стоимость – на 41% (22,9 миллиона долларов). Средняя цена за килограмм грузинского фундука за восемь месяцев 2026 года составила 10,2 доллара, что на 34% выше средней цены за аналогичный период прошлого года. Основным экспортным рынком для грузинского фундука является Евросоюз (Италия, Испания, Германия, Франция, Греция), куда за год было экспортировано 12,5 тысячи тонн фундука. Также 1,5 тысячи тонн фундука вывезли в Сирию, 732 тонны – в Россию, 532 тонны – в Армению и другие страны. Государственная программа содействия производству фундука началась в Грузии в 2022 году. По решению правительства, все физлица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) – 500 лари на 1 гектар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, испания, италия, сельское хозяйство грузии, министерство сельского хозяйства грузии