https://sputnik-georgia.ru/20260915/abkhazskiy-vopros-dlya-gruzin--ritoricheskiy-300586520.html

Абхазский вопрос для грузин – риторический

Абхазский вопрос для грузин – риторический

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе рассуждает о том, как чистосердечность экс-заместителя премьер-министра Грузии Георгия Барамидзе привела... 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T10:31+0400

2026-09-15T10:31+0400

2026-09-15T10:42+0400

грузия

абхазия

украина

тбилиси

бидзина иванишвили

тбилисский городской суд

единое национальное движение

human rights watch

яго хвичия

элене хоштария

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Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-глава МВД и Минобороны Грузии Георгий Барамидзе был задержан по обвинению в измене родине, в частности в саботаже, после его высказываний о действиях грузинских вооруженных сил в ходе конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.По версии прокуратуры, заявления Барамидзе нанесли ущерб государственным интересам и международному авторитету страны. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Тбилисский городской суд избрал политику заключение под стражу в качестве меры пресечения.Сам Барамидзе отверг обвинения, назвав дело политически мотивированным, и извинился перед теми, кого могли задеть его слова, подчеркнув, что не обвинял грузинских военных в совершении военных преступлений и что его высказывания были неверно истолкованы.Задержание Барамидзе и его заявления о войне в Абхазии вызвали резкую политическую реакцию. Военный эксперт Амиран Салуквадзе заявил, что подобные высказывания наносят ущерб перспективам диалога с абхазами и осетинами и, по его мнению, преследуют конкретную цель – не допустить такого диалога. Он также отметил, что слова бывшего высокопоставленного чиновника могут активно использоваться в пропаганде против Грузии.Аналитик Леван Николейшвили расценил заявление Барамидзе как действие, направленное непосредственно против государства и создающее представление о Грузии как о стране, военнослужащие которой якобы не соблюдали никаких законов.Первый вице-спикер парламента Гия Вольский также назвал слова Барамидзе "прямой атакой на государство", подчеркнув, что безапелляционные обвинения грузинских военнослужащих в совершении тяжких преступлений наносят ущерб государственным интересам.Оппозиция, напротив, связывает уголовное преследование Барамидзе с политическими мотивами. И, как ей свойственно, во всем снова обвинила Россию… В частности, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария назвала его задержание частью "российского плана" и заявила, что ответом должна стать масштабная антиоккупационная акция. По ее мнению, отсутствие крупного протеста этой осенью будет воспринято как признак усталости общества от сопротивления, чего допустить нельзя.Тамта Микеладзе из Центра социальной справедливости (Social Justice Center) назвала арест Георгия Барамидзе из-за его высказываний о войне в Абхазии "правовым абсурдом". По ее мнению, даже необоснованное, оскорбительное или неприемлемое мнение не может служить основанием для уголовного преследования, а заявления прокуратуры об ущербе международному авторитету Грузии не относятся к правовым категориям. Микеладзе также считает, что высказывания Барамидзе не содержат признаков саботажа, предусмотренных Уголовным кодексом, и расценивает дело как проявление политизации уголовного правосудия.Но что же такого господин Барамидзе сказал в эфире у грузинского политика Яго Хвичия?На самом деле ничего ошеломительного и уж тем более фактически нового. В подкасте Хвичия, рассуждая о войне 1992-1993 годов в Абхазии, Барамидзе заявил, что представители грузинской стороны без суда и следствия расстреливали военнопленных.Причиной, по его словам, была не военная необходимость, а желание отомстить за убитых родственников и друзей. Более того, он утверждал, что с противоположной стороны подобных случаев было меньше, поскольку там, по его словам, действовала российская военная школа: пленных предпочитали сохранять для последующего обмена.Парадоксально, но его слова во многом совпадают с выводами доклада известной американской правозащитной организации Human Rights Watch от 1995 года. Он просто повторил то, что многие в стране успешно забыли или хотели бы забыть. Интересно, что Барамидзе хоть и извинился за свои откровенные высказывания, но еще раз ненароком поднял тему исторической памяти и тех травм, которые грузинское государство и общество не желают осмысливать.Прошло уже более тридцати лет, но до сих пор процессы вокруг Абхазии воспринимаются преимущественно в героических тонах. Что самое странное, своеобразный грузинский героический эпос о войне в Абхазии сформировался не в первые годы после окончания войны, а значительно позже – как результат реакции на болезненные процессы, связанные с исторической памятью и ностальгией.Такая односторонняя и довольно жесткая интерпретация прошлого особенно усилилась после начала специальной военной операции на Украине, когда многие грузины, прежде всего прозападно ориентированные, посчитали, что сейчас не время для самокритики, критики западного мира, Украины или Запада в целом. Сначала необходимо добиться идеологической победы, а уже потом, на холодную голову, спокойно все переосмыслить.Однако такой подход не работает.И то, что Георгия Барамидзе арестовали, по сути, за довольно провокационное, но с исторической точки зрения небезосновательное заявление, еще раз указывает на отсутствие понимания как собственной истории, так и того, чего абхазская сторона ждет от Грузии.Причем, как ни странно, грузины были гораздо более готовы признавать ошибки в первые годы после окончания боевых действий. Сейчас же они зачастую наотрез отказываются признавать какие-либо правонарушения со своей стороны.Следовательно, даже в этом контексте готовность грузинской стороны признать свою долю ответственности не портит диалог. Наоборот, она показывает другой стороне готовность Тбилиси, который в данном контексте считается более сильной стороной по сравнению с Сухуми, вести открытый и осмысленный диалог.Арест же Барамидзе посылает в Абхазию совершенно другой, очень четкий и понятный сигнал: мы своих ошибок признавать не будем...Кстати, случай с Барамидзе еще раз указывает на отсутствие в Грузии реальной государственной политики, подкрепленной четкими идеологическими формулировками в отношении Абхазии.Ведь во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года основатель партии Бидзина Иванишвили призывал признать свои ошибки перед абхазской и югоосетинской сторонами и извиниться за необдуманные действия. Из-за этих заявлений оппоненты называли его и правящую партию агентами Кремля. А сейчас уже господин Барамидзе превратился в представителя российской "пятой колонны", а правящая партия – в защитника национальных интересов.Вот такой в Грузии фундаментальный политический кризис с точки зрения идеологии урегулирования конфликтов на ее территории.В англоязычном мире есть известное выражение: It takes two hands to clap, которое дословно можно перевести так: "Чтобы хлопать, нужны две руки". Можно сказать, еще проще – две ладони. Пора бы уже, на пороге четвертого десятилетия, наконец определиться: в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликтах были две стороны или все-таки только одна?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20260812/bez-suda-i-sledstviya-rasstrely-v-gruzii-300004016.html

https://sputnik-georgia.ru/20240916/komu-i-za-chto-izvinyatsya-gromkoe-zayavlenie-ivanishvili-vyzvalo-azhiotazh-v-gruzii-289921341.html

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Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0b/291345044_862:0:2910:2048_100x100_80_0_0_e34aa552e2c6ca7622dfd863c3fe4fd0.jpg

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грузия, абхазия, украина, тбилиси, бидзина иванишвили, тбилисский городской суд, единое национальное движение, human rights watch, яго хвичия, элене хоштария, аналитика, арчил сихарулидзе, политика