Подружись с грузином – он не предаст, или Кто что о нас сказал

Миссионеры, писатели, путешественники, купцы и ученые – кого только не притягивала к себе грузинская земля, а те, очаровываясь ею самозабвенно, посвящали ей прекрасные строки

Предлагаем высказывания известных личностей о Грузии и грузинах. Артем Волынский – российский государственный деятель и дипломат XVII века:

"Во всей Персии считаю лучшим войско грузин, о котором я узнал, что для него в Картли и Имерети собирается до 15-20 тысяч. А персы традиционно спасаларами избирают грузинских принцев. И другие чины преимущественно отдают грузинам. Как встарь, во время Шаха Аббаса Великого, так и при других шахах.

Если персы добивались каких-то побед в войнах с турками, индусами и другими народами, большая часть приходилась на заслуги грузин. По поводу грузин я бы поклялся, что если бы у их принцев и других дворян между собой было согласие, то они воистину не только освободились бы от господства персов, но и многие земли последних легко завоевали бы. И даже если бы кавалерия персов была втрое больше, она не смогла бы противостоять грузинам…"

Фридрих фон Боденштедт – немецкий писатель, поэт XIX века: "Гостеприимство у сванов так же свято, как и во всех других странах, где посещение иностранцев – редкость… Кровная месть тут совершенно не считается чем-то предосудительным. Более того, она облагорожена обычаями, законом и правом… А что есть более естественного, чем когда закон не может защитить человека, человек сам должен действовать в надежде на свою победу!.. Природа наградила сванов поразительной физической выносливостью, телосложением и талантом. Сван самоуверен, весел, горд и надежен…"

Жесточайшее наказание царицы Тамар, или мелик, обменянный на лошадиную подкову

Отто Гюнтер фон Везендонк – немецкий дипломат XIX века: "Гордые грузинские женщины также могут считать себя потомками амазонок. У Грузии есть женщины – мастерицы палитры, актрисы, танцовщицы, но природный талант этого народа особенно расцветает в песне. Грузинские народные мелодии завораживают слушателя безупречным звучанием. И еще больше возвышенна их гармония, когда поет хор. Множество талантов расцветает во всех сферах жизни народа…

В народных сказаниях и песнях и сегодня живут мудрая, прекрасная Тамар и ее благословенное время, вершина государственной мощи Грузии, одинаково великолепная в войне, мире и жизни государства. Сама Тамар была царицей в высшей степени образованной и заботящейся о расцвете искусства…"

Константин Бальмонт, русский поэт, эссеист XIX-XX века: "Чувство любви – то, чем измеряется величие нации. Чем больше сила любви, которую нация вложила в душу своего певца, тем она благороднее, тем более возвышен народ. Грузин мало, но благодаря Руставели, они стали великой нацией".

Древнекитайская мудрость: "Если ты чужеземец, и рядом нет вайнаха, подружись с грузином – он не предаст".

Ханс-Йоран Хокстент – финский социолог, педагог: "Дорогие грузинские братья и сестры! Я двенадцать раз побывал в Грузии, и все двенадцать раз сердце меня сюда тянуло. Меня очаровывают ваша нравственность, ваша литература и искусство… Здесь я ничего не слышал о ненависти к другим, о мести… История Грузии – это история любви, история гостеприимства, история милосердия к гонимым…"

Жан-Батист Шарден – французский купец и путешественник: "Племя грузин – самое прекрасное на всем Востоке, и, могу сказать, во всем мире. Здесь я не видел ни одной женщины, ни одного мужчины с некрасивым лицом, а вот прекрасных, как ангелов, встречал многих. Большая часть женщин награждена природой таким кокетством, что нигде таких не встретишь. Невозможно увидеть местную женщину и не полюбить. Невозможно нарисовать женщину с фигурой и лицом, прекраснее, чем у грузинки…"

Александр Дюма (отец) – французский писатель: "В Европе даже представления не имеют о красоте колхских народов. Особенно красивы фигуры и походка у мужчин. Даже у самого простого слуги облик дворянский".

Разрушенный грузинами "проклятый город", или почему на Алеппо лежит грех за Саакадзе >>>

Альфред Курелла – немецкий писатель, профессор: "Грузия! Страна белых гор, синего моря и живого солнца, родина добрых и отзывчивых людей! Народа, который за свою большую, многовековую историю ни разу не склонился перед иноземцами. Эта страна стала моей второй родиной…"

Акаланджело Ламберт – итальянский миссионер: "В Самегрело дети носят луки и оружие таким образом, будто с рождения срослись со сражением". Ибн-Саукалми – арабский географ: "Тбилисцы дружелюбно встречают даже случайных приезжих, у кого есть хотя бы капелька чуткости".

Адольф Эндлер – немецкий писатель: "Мой читатель, если я все же не сумел должным образом нарисовать Грузию, вспомни Ирландию, Италию, Голландию, Австрию и Швейцарию… Не забывай и Кнута Гамсуна, который в 1903 году назвал Грузию "страной приключений", и сам не мог разобраться, действительно ли ее видел, или она ему приснилась".