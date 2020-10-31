Все торопятся, или Как проходят исторические выборы в Грузии

Нарушения? Нет, не слышали. Недовольства – да, навалом. Одним словом, один обычный необычный день выборов в описании корреспондента Sputnik Грузия

Утро, казалось бы, такое же, как и всегда, но нет. День особенный - сегодня проходят парламентские выборы, да не простые, а в период пандемии коронавируса.

Еще рано, поэтому в метро таких энтузиастов, как я, не так уж и много. В основном, это люди пожилые или среднего возраста. Почему они всегда так торопятся? Уверена, что если бы не выборы, они бы все равно куда-то спешили.

Пойти на выборы я решила пораньше не потому, что не люблю поспать по утрам или же мне хотелось побыстрее исполнить свой гражданский долг, нет (простите, если не оправдала надежд). А потому, что на дворе бушует коронавирус, которого я в принципе не боюсь, ведь я молода (а для молодых он, говорят, не так уж и страшен). Не хвастаюсь, а констатирую факт. Просто вокруг меня немало пожилых людей, которые имеют хронические заболевания.

Тем временем метро заполняется людьми. Напротив меня, оказывается, сидит мой сосед - лет шестидесяти, крепкий, жилистый, сразу видно - ничего не боится. А не боится, потому что - внимание: его маска выглядит так, будто он носит ее с начала пандемии. Я пришла к такому выводу, просто взглянув на нее. Она вся покрыта катышками, да и цвет говорит о многом. А еще он носит ее как-то по-особенному, не так, как нас просят ее носить медики, а именно - на подбородке. Кажется, наши подбородки еще никогда не были так защищены от внешнего мира.

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Тем временем уже моя остановка. Мне нужно выходить - выборы не ждут. Войдя в школу, которая на момент выборов является избирательным участком, я сразу заметила: несмотря на то, что на часах всего 7:58, народу немало.

Внутри ждут человек семь, и я встаю в очередь как честный гражданин, соблюдая дистанцию. По коридору все еще ходят надсмотрщики, кажется, сонные, но уже в полной спецэкипировке. Если бы я взглянула на этот момент год назад, подумала бы, что пошла на выборы в хирургическое отделение.

Что касается дистанции, то сначала ее соблюдали все. Но потом, когда начало заходить все больше людей, которые "очень торопятся", "я только посмотреть" или "меня там ждет друг", то очередь начала становиться все плотнее и беспорядочнее.

"Да что это такое!? Как вы все медленно проходите. Что же вы будете делать часов в 11-12, когда народ попрет?" - сказал мужчина, недовольный от того, что процесс показался ему немного более затянутым, чем он это себе представлял.

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Занервничав, что могу как-то задержать толпу и разозлить торопящегося дяденьку, я решила посмотреть, как проходит процедура входа в зал, чтобы не растеряться потом и быть во всеоружии. Значит, сначала у входа показали удостоверение личности, потом измерили температуру, а напоследок посветили на палец, чтобы узнать, был человек уже на выборах или еще нет. Насколько я знаю, избирателям не должны мерить температуру. Возможно, это какая-то самовольная инициатива моего избирательного участка.

"Я встал в семь утра, чтобы "покончить" с этим побыстрее, хотя думал, что нагряну самый первый, а люди подумают, что я сумасшедший. Пришел, а здесь уже очередь стоит", - как в бреду, говорит шепотом мужчина возле меня.

После этих слов я слышу звуки какой-то потасовки у входа. Поругались мужчина с женщиной, потому что особа хотела пройти без очереди - опаздывала, по ее словам, на работу. Мужчина ее не пропустил, потому что здесь "нет не занятых". Женщине войти не удалось, поэтому она развернулась и ушла. Ее примеру последовало человека три, стоящих в очереди, видимо, тоже опаздывали.

Ну теперь и мой час - мой черед! Я вхожу, даю удостоверение, снимаю маску, снова надеваю, вот момент термоскринга и… электронный термометр загорелся красным.

Тут я испугалась не на шутку, хорошенько подняла рукав пиджака, будто если бы у меня была повышенная температура, это смогло бы как-то охладить тело. Но, видимо, и правда сработало, на второй раз температура оказалась в норме. Зеленый свет мне, как говорится.

Странное дело, я заметила, что если ты соблюдаешь дистанцию, то люди вокруг воспринимают тебя как пустое место.

У стола, где женщина должна была найти в списке избирателей мою фамилию и выдать бланк, другая избирательница встала впереди меня, даже не моргнув глазом. Я говорить ей ничего не стала, но осуждающим взглядом все же посмотрела.

Получив, наконец-таки, свой бланк, я сделала свой выбор. Высматривала, честно скажу, долго, потому что впечатлил длинный список кандидатов. Будь я бабушкой с плохим зрением, задержалась бы там на минут десять точно, в поиске нужной партии-спасителя страны.

Вот и все. Выбор сделан, бюллетень аккуратно сложен в конверт и закинут в урну. Женщина, сидящая возле урны, предупредила: "Ручку закинь в ящик у входа". Дело в том, что ручка для каждого избирателя индивидуальна - во избежание заражения COVID-19. Так что все избиратели после голосования обязаны были ручки вернуть.

Я вышла с чувством облегчения, свой гражданский долг выполнила, в пользу кого - не скажу. Какое же это тогда таинство голосования?!

Несмотря на все недовольства и упреки, интересно будет вспоминать, как когда-то в 2020 году в разгар всемирной пандемии мы делали свой выбор вопреки всем эпидемиям и как стали частью истории.

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