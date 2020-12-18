Кинематографическая архитектура Тбилиси: дом с инициалами, историями и формулой любви

Кинематографические дворы, интересное прошлое, именитые гости и незабываемые истории – про судьбу одного из таких домов грузинской столицы в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает Екатерина Микаридзе

На встречу с этим домом я вышла ранним утром. Ехала к нему через весь город и думала о том, как сожительство с ковидом усложнило нам существование, повлияло на образ жизни и отношения с людьми.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Фасад Доходного дома врача

Откровенно говоря, я даже не надеялась кого-то увидеть, с кем-то переговорить. Ведь люди, желая уберечь себя и близких от этой чумы XXI века, попрятались за высокими стенами. И на улицу выходят по крайней необходимости. Но Тбилиси не изменяет себе даже в пандемию и преподносит сюрпризы на каждом шагу, точнее, в каждом дворе.

Первый ректор ТГУ и первый владелец дома

На балконе дома по адресу Асатиани, 44 (бывшая Бебутовская) стоял подросток. Он оживленно жестикулировал, негромко с кем-то спорил по телефону. Дом просыпался после холодной и сырой ночи.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Очень интересно оформлен фасад дома

Дверь в парадную встретила отворенной. Лестничный пролет в парадной оказался на удивление узким. Видимо, собственник сэкономил это пространство для того, чтобы сделать более широкими коридоры. Ответ на вопрос, кому принадлежал дом, зашифрован в инициалах, которые легко заметить на верхнем выступе дома. Там значатся две буквы - А. К, которые расшифровываются как Александр Кочарян, который был известным врачом.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Если хорошо приглядеться, то можно увидеть на самом верху инициалы владельца дома

На фасаде дома есть мемориальная доска с информацией о том, что в этом доме жил известный грузинский ученый, первый ректор Тбилисского государственного университета Петре Меликишвили. По информации здешних жителей, жил Петр Григорьевич на третьем этаже.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Входная дверь в Доходный дом

Проходим мимо узких деревянных дверей в общее коридорное пространство. Понять, как выглядели эти старинные двери изначально несложно. Если в них что-то и поменялось, так это цвет. Теперь, они приобрели зеленый цвет.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Напольная мозаика тут в изоблии

Вот, наконец, добираемся до третьего, но не последнего этажа. Хотя на момент, когда тут жил знаменитый химик, этой надстройки тут, конечно, не было. Каждый раз, сталкиваясь с новоделом в виде выведенных в парадную так называемых "мокрых точек", пристроенных чуланов, пробитых окон или дополнительного этажа, как в данном случае, меня неизменно посещает грусть.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Лестничный пролет в этом красивом доме довольно узкий

Ведь получается, если одному захотелось внести диссонанс в первоначальный проект и изуродовать задумку автора, то другой, который выдал разрешение на это строительство, не увидел в этом ничего предосудительного. И ничего возмутительного в нарушении гармонии никто не заметил.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze В витражный потолок жители вставили стекло салатов… и свет в парадной теперь немного космический

Потолок тут, как в большинстве старых тбилисских домов, витражный. Вряд ли кому удастся установить, как выглядел он изначально, разве что реставраторам, если они сюда когда-нибудь доберутся. Сегодня в потолочную амбразуру вставлено стекло салатового цвета. И от этого все происходящее в этом пространстве кажется немного странным, инопланетным. Даже люди, которые решили по собственному усмотрению надстроить дополнительный этаж.

Крупный ученый Петре Меликишвили родился 11 июля 1850 года в Тбилиси. Родители будущего химика переселились в Тифлис из Ахалцихе. В 10 лет Петре определили в Первую классическую гимназию, которую он закончил с отличием. Продолжил учебу Меликишвили в Одесском университете на отделении естествознания физико-математического факультета. В 1873 году был опубликован его первый научный труд.

Спустя некоторое время будущий ученый занялся изучением физико-химических качеств и синтеза органических кислот. В Одесском университете он был выбран доцентом кафедры органической химии. И написал более 80 научных трудов.

В 1918 году Меликишвили получил от грузинского ученого Иване Джавахишвили приглашение принять участие в открытии Тбилисского государственного университета и вернулся на родину. В это самое время Меликишвили и поселяется в доме на Бебутовской улице.

Тринадцатого января в холодной комнате здания грузинской гимназии (сегодняшнее здание университета) состоялось первое заседание коллегии профессоров будущего университета. Была названа и кандидатура будущего ректора Иване Джавахишвили. Но он отказался и представил на пост ректора заслуженного профессора Одесского университета, всемирно признанного Петре Меликишвили.

Самое интересное, что оба считали, что пост ректора университета настолько почетен и хорош для них, что они не соответствуют ему. В итоге ученый совет единогласно утвердил Меликишвишли ректором. Ему на тот момент было 68 лет, а Джавахишвили – 42.

Меликишвили подал в отставку спустя 20 месяцев, после инцидента, произошедшего в университете. И в декабре 1919 года ректором университета выбрали Джавахишвили. Самое примечательное, что будучи в должности ректора, Меликишвили никогда не брал зарплату. Под его руководством в университете были созданы химические лаборатории, а также кафедры органической, неорганической и агрохимии.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Фасад Доходного дома врача

После ухода с занимаемой должности, Меликишвили отдался полностью педагогической деятельности, занялся изучением полезных ископаемых и вопросами рационального использования природных богатств. Петр Григорьевич жил в этом самом доме до конца своей жизни, марта 1927 года. Выхожу из парадной дома, закрывая дверь в эту историю.

Пари из-за винтовой кокетки

Дом имеет одну особенность. На Бебутовскую, ныне Асатиани, выходит лишь его трехэтажная часть. Если заглянуть в него со двора, то обнаружится, что продолжение у дома пятиэтажное. Внутренняя же часть дома с самого начала задумывалась как более высокая. Дом планировался как Доходный, и именно в этой части предусматривались квартиры для сдачи в аренду. Во дворе тишина, которую нарушают разве что звуки проезжающих машин.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze На третьем этаже жил долгое время известный актер Нодар Мгалоблишвили

А вот и она – знаменитая винтовая лестница, непроизвольным локоном свисающая на землю. И старая она, и кокетливая, и по-прежнему влекущая. Хочется взбежать по ней и пересчитать ажурные кружева-ступени. И убедиться самой в правоте спорщиков. Рассказ о винтовой лестнице этого дома я услышала от сотрудницы культурного центра Ованеса Туманяна Гоар Мхитарян-Мазманян.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze А вот и знаменитая лестница

- До того, как перейти жить на улицу Вознесения, поэт, писатель и общественный деятель Ованес Туманян жил в доме по адресу Бебутовская, 44, ныне Асатиани. Жил на пятом этаже Доходного дома доктора Кочаряна.

Отсюда и название литературного объединения "Вернатун" (в переводе с армянского означает верхний этаж), которое было создано Туманяном вместе с соратниками. Мужчин, посещавших этот литературный клуб, называли вернатуновцы, а женщин – вернанушик, – рассказывала Гоар. – В этом доме бывали литераторы, поэты и музыканты. Его постоянными посетителями были писатели Газарос Агаян и Александр Ширванзаде. Оба они были лет на 20 старше Ованеса Туманяна, но неизменно приходили в гости к молодому и талантливому литератору, шутили, балагурили.

И во время одного из таких визитов Туманян пригласил их к обеду. Семья у Туманяна многодетная, а доходы у писателя были небольшие, поэтому братья по перу отказались от приглашения и ушли. А уходили они по винтовой лестнице, которая в те времена доставала до пятого этажа, а не заканчивалась на третьем, как сегодня, – продолжала Гоар. – Спустились. И вот после того, как они оказались внизу, Александр Ширванзаде говорит Агаяну: Вот нашел Туманян место жить. Каждый день поднимайся на 103 ступени вверх. На что Агаян отвечает: Не 103, а 102. Они долго спорили на этот счет, а потом решили подняться к Туманяну.

- Слушай, разреши наш спор. Скажи точно, сколько ступней в этой лестнице. И Туманян ответил – 102, добавив, я же просил вас остаться на обед. Но, самое забавное, что эти двое еще долгое время потом не разговаривали. Туманян решил покончить с этим безобразием и взял двух корифеев литературы маленькой хитростью. Он пригласил их обоих в тайне друг от друга на обед, и когда они оказались за одним столом, помирил их.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Лестница, по которой ходили столько лет, давно требует ремонта

Александр Кочарян был известным врачом. Об этом в своих воспоминаниях писали супруга Туманяна и дочка. Александр был женат на романтичной итальянке по имени Жозефина. Итальянка была особой, горячо почитающей искусство. Даже пела сама. Так, наблюдая за собирающейся в этой квартире литературной богемой, Жозефина в один прекрасный день настолько растрогалась, что решила отдать Туманянам еще одну комнату.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Стоит внимательнее приглядываться к деталям

Плату за дополнительную площадь супруги Кочаряны с многодетной семьи писателя не брали. В четвертую комнату писатель поставил книжный шкаф. Семья писателя прожила в этом доме до 1909 года. Когда в семье родился десятый ребенок, Туманян переселился на улицу Вознесения. В дом, где сейчас находится культурный центр Ованеса Туманяна.

"Наш двор" во дворе

Доходный дом, который примыкает к основной постройке, выходящей на улицу, имеет свой отдельный вход. Лестничные ограждения этой парадной красивее и ажурнее тех, что в центральной. Делаю пару снимков и встречаюсь взглядом с мужчиной, который, по всей видимости, тут живет.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом построен в стиле модерн

- Видите, на третьем этаже окна? Там жил долгое время грузинский актер Нодар Мгалоблишвили. Помните такого?

- Ну конечно! Граф Калиостро из "Формулы любви". Блестящий актер!

- Да, и замечательный человек. А еще в этом дворе жил известный востоковед, лингвист Нико Марр и его племянница. Но никого из этой семьи в живых не осталось.

И раскрою вам еще один секрет. В нашем дворе снимали грузинский короткометражный фильм "Наш двор". Он был настолько колоритный и теплый, так много замечательных людей жило в этом дворе, что кинематографисты решили снимать его именно у нас.

Происходило это в начале 70-х, я тогда маленький был. Бегал во дворе, киношники меня звали в кадр. А я отказывался, говорил дядькам с камерой, возьмете маму сниматься в кино, приду и я, – улыбается Георгий. Я к маме был очень привязан.

Повисает пауза. Тут во двор заходит мужчина повзрослее Георгия. Они здороваются, по-приятельски обмениваются фразами.

- У нас, между прочим, был в доме лифт, которым никто никогда не пользовался, – говорит житель. – Была шахта для лифта, а потом ее забили мусором, теперь уж и не подступишься к ней.

- А еще я помню, как братья с третьего этажа вешали под окнами огромный лампион, уж не знаю, откуда они его приволокли. Но во дворе у нас было очень светло. И до позднего вечера играли в волейбол и другие игры.

Мужчины с ностальгией на лице возвращаются в прошлое этого двора. Тут на авансцене появляется немолодая женщина. Давайте, – протягивает руку Георгий к большому целлофановому пакету, который женщина несет.

- Там сухие листья, Георгий, сама донесу, пакет не тяжелый.

Она здоровается со мной и присоединяется к обсуждению давних событий двора. Из нас четверых в масках только двое – я и женщина. Мы все стоим друг от друга на безопасном расстоянии, разговариваем и улыбаемся, так, будто там, за воротами, не свирепствует грозный вирус. И планету, именуемую Тбилисским двором, все опасности обходят стороной. Это особая формула любви…