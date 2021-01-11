История одной елки, или Загадка старой тифлисской фотографии

Как один черно-белый новогодний снимок может поведать целую историю из богатого прошлого города, в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" расказывает Екатерина Микаридзе

Впервые на рождественские праздники наряженную елку установили в немецком городе Страсбурге, в начале XVI века.

За несколько столетий эта красивая традиция распространилась по всей Европе.

На Руси традиция закрепилась, став неизменным атрибутом праздника благодаря Петру I.

Это он издал указ вести летоисчисление, как принято в странах Европы, от Рождества Христова.

Именно после него в России начали отмечать наступление Нового uода в ночь с 31 декабря на 1 января пышными торжествами с нарядными елками, фейерверками и застольями.

Когда появилась первая новогодняя елка в Тифлисе

В Национальном архиве Грузии сохранилась одна единственная фотография новогодней ели, которая датируется 1913-м годом. Указывается также адрес, по которому была запечатлена красавица. Это дом под номером 9, на улице Геронтия Кикодзе.

photo: courtesy of National Archives of Georgia Елка, которая стояла в доме по адресу Паскевича 9, ныне Г.Кикодзе. 1913 год

Раньше, еще до революции улица носила имя главнокомандующего русскими войсками на Кавказе с 1827-го года по 1830-й, Ивана Федоровича Паскевича. После смены власти улицу назвали именем видного деятеля партии Филиппа Махарадзе, который жил на этой улице, в доме под номером 11, известном как особняк братьев Миловых.

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Одно из самых видных строений улицы Кикодзе называют также итальянским особняком. А виной тому балкон, который рождает невольные ассоциации с произведением "Ромео и Джульетта". Тут даже фантазию не надо сильно напрягать для того, чтобы представить, как Джульетта ждала своего возлюбленного на этом самом балконе.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом уже давно требует ремонта

Дом, с которого началось наше повествование, следует сразу за итальянским особняком купцов Миловых. Некоторое время в нем размещалось Эстонское посольство, а вот принадлежал этот дом, по всей вероятности, известным тифлисским театралам и меценатам Питоевым.

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У Егора Питоева была пятеро детей. И каждому из них он дал блестящее европейское образование. Повзрослев, каждый из них перешел жить отдельно. На улице Паскевича жил один из братьев - Исай Егорович Питоев. Именно ему обязан город появлением на площади Руставели здания государственного театра имени Руставели. Правда так театр стал называться уже в советское время, до того же звался больше питоевским и театром Артистического общества.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Сегодня это живой дом

А начиналось все на улице Паскевича, в доме, где владелец даже парадную старался приблизить к театральному фойе. Широкая, с лестницей, изогнутой в изящном реверансе. Эта сололакская парадная известна именно этим уникальным лестничным пролетом. Тут частенько проходят фотосессии. Именно по этим красивым лестницам спешили гости на спектакль.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Лестница в этом доме одна из главных его достопримечательностей

Исай Питоев с детства чувствовал любовь к сцене. Увлекался игрой на скрипке и даже мечтал продолжить образование. Но, в конечном итоге, покорился родительской воле и пошел в коммерцию. После смерти отца - Егора Питоева, занимавшегося поставками продовольственных товаров - сын возглавил семейную фирму "Исай Егорович и Ко".

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Исай зарекомендовал себя не просто добросовестным и ответственным коммерсантом, но и авторитетным гласным городской Думы. Исай по деловой надобности часто бывал в разъездах. И в одну из поездок встретился со своей будущей супругой, Ольгой Маркс. Девушка выросла в актерской семье и пошла по стопам родителей. И вот они вместе приезжают в Тифлис.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Фасад дома

Открытые, хлебосольные и проникнутые любовью к искусству супруги начинают приглашать в свой дом артистов, музыкантов и любителей театра. В доме на Паскевича начал формироваться любительский кружок. Мастерство участников домашнего театрального кружка постоянно оттачивалось. И вот они уже играют в театральном зале "Тифлисского кружка" (впоследствии это здание было известно, как Дом офицеров на проспекте Руствели) пьесу Грибоедова "Горе от ума".

Но изначально большой ценитель театрального искусства, Исай перестраивает дом для того, чтобы особняк eмещал как можно больше желающих смотреть их любительские постановки. А потом Исай Егорович просит родителей супруги порвать с кочевым образом актерской жизни и переехать в Тифлис.

Мать Ольги, отца уже в живых не было, с радостью приняла предложение и приехала в большой и гостеприимный дом Питоевых. Домашний кружок Питоева постоянно разрастался и становился сильнее и профессиональней. В скором времени количество участников домашнего кружка выросло до 70 человек. Примечательно, что все устраиваемые в питоевском доме спектакли носили исключительно благотворительный характер.

Кстати, сам Питоев состоял во всех тифлисских благотворительных обществах. Страстное увлечение театральным мастерством приводит Исая Питоева к осуществлению давнишней мечты. Он и начинает строить на Головинском проспекте театр. Питоев покупает у городских властей участок земли, на котором в прошлом располагалось мусульманское кладбище, и привлекает к проекту знаменитых в то время архитекторов Корнелия Татищева и Александра Шимкевича.

Буквально за три года строительство блистательного архитектурного творения в стиле позднего барокко завершилось. Артистическое общество справило новоселье уже в 1901 году. На строительство театра, на сцене которого впоследствии играли грузинская, армянская и русская театральные труппы, Питоевым было потрачено полтора миллиона рублей.

У этого удивительного человека хватало энергии на все: и на разворачивание предпринимательской деятельности, и на поддержку Артистического общества, и на работу в армянском драматическом обществе, организованном Сундукяном и княгиней Тумановой. А еще он планировал построить летний театр. Но не случилось.

Исая Егоровича Питоева не стало 22 апреля 1904 года. Он скоропостижно скончался от воспаления легких. Семья же Питоевых продолжала жить в старом доме. В 1913-м году в доме справляют Рождество и наступление Нового года. Питоевы приглашают фотографа, который делает исторический кадр. Тот самый, который разгуливает сегодня по интернету, стоит только вписать в поисковую систему ключевые слова – первая елка в Тифлисе.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Такие вот детали на доме под номером 9

Питоевы покинули этот дом после революции, эмигрировав в Европу. Владельцы уехали, а елка осталась. Осталась и история, извлеченная из сундука тбилисских историй. Старые фотографии бесспорно заключают в себе магию. Извлечешь одну, начинаешь рассматривать и словно проваливаешься в другое измерение. Начинаешь путешествовать по закоулкам прошлого, узнавать о судьбах людей, их переживаниях, чувствах.

Так, один черно-белый новогодний кадр может рассказать целую историю из богатого прошлого города.