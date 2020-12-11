Почему тбилисский кинотеатр "Руставели" превращается в гостиницу

Однажды, когда до окончания школы и выпускных экзаменов оставалось совсем немного, мы решили с классом убежать с уроков, по-тбилисски – пойти на шатало. Сказано – сделано. И оказавшись на автобусной остановке, мы задумались, куда идти. Всем хотелось продолжения банкета. И мы решили идти в кино. Нимало ни много, в кинотеатр "Руставели", где шла премьера фильма "Кинг-Конг жив".

О новом проекте замолвите слово

Это был мой первый визит в этот кинотеатр. Не потому, что я была редким посетителем кинотеатров, а потому что в Тбилиси их было много и у киноманов был широкий выбор.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Афиша с рекламой новых кинофильмов в одном из тбилисских кинотеатров

Я бывала в нем много раз, с детьми, друзьями, коллегами. И, естественно, у меня с ним связано много воспоминаний. Видимо поэтому информацию о смене его основной функции я, как и многие тбилисцы, восприняла как посягательство на что-то личное.

Построенный в 1939 году по проекту Николая Северова и являющийся одним из ранних образцов архитектуры советского периода, кинотеатр в скором времени превратится в гостиницу. Такая вот неутешительная у него судьба.

Идея комплексного развития данного строения пришла его владельцу еще в 2018 году. Речь идет об открытии гостиницы с акцентом на кинематографическую тематику. Так, во всяком случае, позиционировали проект сами авторы.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Украшенный по-новогоднему вход в кинотеатр "Руставели"

Как отмечали тогда в службе архитектуры, совет защиты культурного наследия оценил представленный собственником эскиз положительно. А в ноябре 2020-го совет обратился в архитектурную службу мэрии с тем, чтобы получить разрешение на строительство.

"Проект на этапе рассмотрения и окончательного решения пока не принято", – говорят в службе архитектуры мэрии.

Что же из себя представляет проект, который вызвал столько нареканий? По задумке его авторов, на первом этаже будет расположен кинозал, рассчитанный на 104 человека, вестибюль и так называемые мокрые точки.

На нулевом этаже будет расположен центральный кинозал, вместимость которого будет 165-170 человек. В подземном этаже, помимо кинозала, будет целый комплекс – киномузей, кинобиблиотека и ресторан. На 1, 2, 3, 4 и 5 этажах будут размещены гостиничные номера. На четвертом этаже также будет расположен кинобар. Помимо прочего, над кинотеатром надстраивается терраса. Для того, чтобы конструкция не "давила" своим весом на почтенное по возрасту здание, авторы планируют делать ее стеклянной. На представленном проекте терраса смотрится неплохо.

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Выросшее рядом с кинотеатром новое строение выше здания кинотеатра. И именно для того, чтобы достичь некой гармонии и зрительно "поднять" кинотеатр, авторы проекта добавляют стеклянную конструкцию. Хотя тут логичнее было бы не выдавать мэрии в свое время разрешение на строительство здания такой высоты, чем впоследствии наращивать старое до нового здания. Но тут претензии ни к владельцам кинотеатра или авторам проекта, а к чиновникам из мэрии.

С одной стороны, авторы проекта уверяют, что функции кинотеатра у исторического памятника никто не отбирает. И об этом свидетельствуют и кинозал, и библиотека, и выставочный зал. А с другой – пара книжных стеллажей и три плаката, конечно же могут носить и чисто символический характер. Тем более, что им отдается вместе с кинозалом подземный этаж. И если остальные четыре этажа здания будут занимать гостиничные номера, то говорить о том, что здание не меняет своего назначения, откровенно говоря, лукавство. Отсюда и негативное отношение к самому проекту.

"Тбилиси всегда был городом киноманов, – пишет на странице социальной сети Facebook искусствовед Тамар Амашукели. – Кинопоказы устраивались в гостиницах, ресторанах, кафе, ну а потом начали строить специальные здания для кинопоказов. Строили основательно и роскошно, ведь кино само по себе было волшебным явлением, чудом, праздником.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Величественный кинотеатр Аполло

Первым кинотеатром в Тбилиси был "Аполло". Он был построен в 1909 году, позже, когда вошли красные, и кино уже взяло на себя функцию главного рупора пропаганды. Рулевые власти решили "принести" кино во все города, села и деревни. Самый первый и помпезный был кинотеатр "Руставели". Но, как видно, мы и этот объект упустим. Для кого он важен? Нам ведь на это ответят, что такие кинотеатры нерентабельны. А важен он для истории, города, горожан, для наших городских историй, легенд".

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В середине 90-х, когда страну штормило от перемен и экономика перестраивалась на капиталистические рельсы, было создано акционерное общество "Грузия-фильм". В него вошли киностудии, конторы по прокату фильмов, бюро пропаганды и многое другое. Со временем все это перестало приносить доход, киностудия начала сдавать имущество в аренду.

А с 2003 года началась передача недвижимости в частные руки. Первым ушел с молотка кинотеатр "Аполло". Хотя, до передачи кинотеатра в частные руки, грузинские кинодеятели связывали с этим старейшим кинотеатром большие надежды на возрождение и развитие национального кинематографа. Ему вернули его старое название "Аполло", планировали проводить в нем показы старых грузинских лент, премьеры новых работ молодых режиссеров, устраивать встречи с кинематографистами и много другого. Но не сложилось.

С тех пор здание несколько раз поменяло собственника. На сегодняшний день 80 процентов акций кинотеатра принадлежат компании, которая имеет прямое отношение к энергетической компании "Сокар". Проект будущего кинотеатра уже расписан.

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Согласно новому проекту, на первом этаже расположатся выставочные и конференц-залы, на втором этаже – кафе. В зрительном зале отреставрируют старый экран, который был скрыт в 50-х годах прошлого столетия во время реставрации.

На первом этаже разместится сцена, на которой будет происходить озвучивание старых фильмов. Представители компании говорят, что у них на данном этапе нет бизнес-плана по развитию кинотеатра, но они открыты для сотрудничества и обмена мнениями. Главное, отметили они, что они сохраняют за "Аполло" его первоначальную функцию.

Впрочем, киноцентр эту идею не одобрил. Мотивируя свое негативное отношение к проекту тем, что основную функцию кинотеатр при этом теряет. Аналогичное отношение у директора Национального центра кинематографии Грузии Гаги Чхаидзе и к проекту реконструкции кинотеатра "Руставели".

"У нас осталось всего два исторических кинотеатра – "Аполло" и "Руставели", – рассказывает Чхаидзе. – И с ними нам приходится расстаться. "Аполло" не работает уже 25 лет. А вот "Руставели" ни разу не менял своей функции за историю своего существования и не стоял в простое.

Кинотеатр "Руставели" так же, как и все остальные, долгое время был в распоряжении акционерного общества "Грузия-фильм". Его взяли в аренду люди, которые фактически спасли его, особенно в гражданскую войну. Они платили аренду акционерному обществу за здание и работали. А в 2006-м эта компания его выкупила.

По сути, собственники – энтузиасты, хорошо разбирающиеся в кино. Они добавили в кинотеатре кинозалы и открыли залы в "моллах", "Инст-Поинте", в "Галерее". На сегодняшний день все кинотеатры, кроме тбилисского "Аполло", включая батумский "Аполло," в руках этой коммерческой группы. Они монополисты и конкуренции, естественно, в этой сфере нет. Кинотеатр, фактически встал после того, как эта группа взяла в аренду кинозалы в "Галерее".

Почему владельцы пришли к такому решению? Ответ прост: содержать кинотеатр гораздо накладнее, чем платить за четыре кинозала в каком-либо торговом центре. И потом, когда кинобизнесом в стране заправляет одна компания, она, конечно же, будет выбирать для себя наиболее выгодный вариант в финансовом плане ведения бизнеса.

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Другое дело, что может вместо того, чтобы переводить стрелки на одну компанию и требовать от нее убыточного для нее сохранения кинотеатра, попробовать решить проблему по-другому. Например, сделать кинотеатр муниципальным.

"Собственники не будут против продажи, – говорит на это Чхаидзе. – У них нет принципиального желания оставить его за собой. Сможет ли инвестор сохранить его сугубо как кинотеатр? Нет, потому что кинотеатр не сможет себя окупать. Таковы сегодня жесткие законы рынка. Он будет вынужден думать опять-таки о каком-то промежуточном варианте. Почему бы государству не взять заботу о кинотеатре на себя? Взять, к слову, тбилисский оперный театр, в котором была произведена реставрация на средства благотворительного фонда "Карту", или Государственный драматический театр имени Руставели, в котором тоже провели реставрационные работы. Почему никому не пришло в голову открыть в них по совместительству гостиницы? Почему же с кино можно так обращаться, продавать, менять, совмещать? Я вам отвечу: все потому, что в отношении кино это допускают".

История с грузинской киноиндустрией чем-то напоминает сюжет комедии Георгия Шенгелая "Поезд шел". Поезд, который отходит с тбилисского железнодорожного вокзала и должен прибыть в Батуми, оказывается на границе с Абхазией. И происходит это по вине стрелочника, перепутавшего стрелки.

Грузинский кинематограф вроде бы не сошел с рельсов, может и редко, но в стране снимаются какие-то фильмы, и зрители ходят в кинотеатры (по крайней мере, ходили до пандемии). Но движется он все равно не по тому пути…

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