Историческое кощунство: пропавшие из Сванети бесценные религиозные святыни

Святыни, увезенные из Сванети якобы с целью изучения, у большинства которых в оценочной графе было написано "бесценная", на место назначения не попали – они просто исчезли…

Край Сванети на протяжении веков в пору испытаний был не только убежищем гонимого населения, но и местом хранения святынь. До церквей этого региона вражеская рука дотянуться практически не могла, и грузинские цари часто жертвовали местным храмам святые иконы – великолепные образцы искусства, с золотыми окладами и благородными камнями.

Кроме того, грузинские цари свои личные и государственные драгоценности хранили в недоступных горах Лечхуми и Сванети (например, на горе Хвамли). До сих пор известны фамилии и семьи, которым было поручено заботиться и охранять эти сокровища. Такая ответственная обязанность переходила от отцов к детям, и святые образа, "укрытые" в Сванети, дошли до ХХ века так, что они один из них не пропал. А к концу коммунистического правления "исчезли" одновременно сразу более трех десятков икон.

Мурваны Кру, Джеллал Эд Дины, шах-Аббасы и Темур Ленги, как говорится, ободрали нашу страну, как липку, вывезли огромные богатства. За этим последовала тирания большевиков, и теперь уже они "расправились" со святынями. Однако во второй половине ХХ века все улеглось. И именно в то время, когда национальным святыням вроде бы ничего не угрожало, произошло огромное преступление против Бога и народа.

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В конце 80-х годов прошлого века коммунистическая власть советской Грузии, с целью научного изучения и лучшей защиты, из церквей и монастырей Квемо Сванети вывезла дорогие иконы, которые должны были поместить в музеи. Однако ни одна икона из сванетских церквей до музея не дошла.

Дело было так. В день 17 ноября 1985 года экспедиция комплексной комиссии по изучению горных регионов Грузии, действующей при тогдашнем правительстве, издала распоряжение о вывозе святынь из церквей Квемо Сванети. При помощи тогдашней милиции вывезли множество святых предметов и икон – некоторые из них были датированы X-XI веками.

Все эти предметы и иконы были очень дорогими, но икона Таригзена (Архангела), находившаяся в церкви Скалдского Архангела, была поистине бесценна. Кроме того, что она была в золотом "одеянии" и украшена драгоценными камнями, по рассказам местных жителей, от нее снисходила великая благодать, распространявшаяся на всю Грузию.

Говорят, однажды древний лентехский Храм Вознесения икона "покинула" сама и оказалась на дереве. В ту ночь одному из прихожан во сне явился Господь и приказал, чтобы для Таригзена нашли новое место. Для этого двух необъезженных бычков должны были запрячь в телегу, на нее поместить икону и отправиться в путь. И где остановятся бычки, там и будет новое место для иконы. Сваны так и поступили. Телега остановилась там, где сейчас Скалдский храм.

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Словом, древнейшие иконы, которые забрали из Сванети (точного количества которых никто не знает, так как пропало даже их описание), сначала хранились в Лентехской районной милиции, но потом, при транспортировании в Тбилиси, они "бесследно исчезли".

Как говорят, в этом деле замешаны очень влиятельные люди. По некоторым предположениям, милиция, которая была использована в качестве слепого орудия, получила от центральной власти указание установить личность тех, кто хранил святыни (традиционно, это было засекречено). Милиция задействовала агентов и "добросовестно" выполнила задание.

Говорят также, что в экспедиции участвовали довольно известные ученые. Когда руководитель комиссии (ныне покойный), очень известный и уважаемый ученый, после экспедиции не смог обнаружить следов сванетских икон, он понял, что его обманули, но было уже поздно. Оказывается, он до конца своих дней переживал и говорил, что на нем очень тяжелый грех. Между тем, сам он тоже был использован вслепую.

К сожалению, тогда и население не оказало сопротивление при вывозе икон, видимо, людей тоже убедили, будто "бесценные" (как указывалось в ценовой графе) святыни действительно увозили для изучения.