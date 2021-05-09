Грузия в Великую Отечественную войну: крепкий тыл и тысячи воинов

Без Грузии, без ее усилий было бы невозможно остановить немецкое наступление на Кавказе. Роль Грузии в Великой Отечественной войне велика и важна, и недооценивать ее не стоит

Дмитрий Верхотуров для Sputnik Грузия

Почему-то так получилось, что Грузия осталась на периферии истории Великой Отечественной войны. Вероятно, это связано с тем, что внимание военных историков было приковано к великим битвам, а историей тыла и военного хозяйства вообще занимались не так чтобы много.

К тому же Грузия, ассоциирующаяся с вином, фруктами и гостеприимством, и не воспринималась как важная военно-хозяйственная база. Во всяком случае, в сравнении с Центральным промышленным районом во главе с Москвой, Поволжьем, Ленинградом и Уралом.

Однако роль Грузии как тыла и военно-промышленного района была весьма значительна – об этом стоит рассказать особо.

Из Баку в Берлин?

На территории Грузии боев не было. Но это не значит, что Грузия не занимала заметного места в гитлеровских захватнических планах. Общеизвестно, сколь сильно Германия стремилась захватить крупные нефтяные запасы Баку; бакинская нефть рассматривалась немецким командованием и лично Гитлером как важнейший фактор в войне.

Но мало было захватить нефть – ее надо было вывезти в Германию. Маршрут предполагаемого вывоза пролегал как раз через Грузию.

Еще до революции был построен нефтепровод из Баку до порта Батуми, в котором находился также нефтеперерабатывающий завод. Этот нефтепровод был модернизирован до начала войны. Захват бакинских нефтепромыслов, этого нефтепровода и порта Батуми открывал для Германии возможность вывоза нефти по Черному морю и по Дунаю прямо на территорию Рейха.

Именно поэтому гитлеровцы с необычайным упорством стремились захватить Севастополь, уничтожить Черноморский флот, взять Новороссийск, Туапсе и прорваться как севернее, так и южнее Кавказского хребта. Грузия была, таким образом, на острие немецкого удара.

Все для фронта

Грузия во время войны стала тылом Закавказского фронта и Черноморского флота, переместившегося в конце 1941 года в порты Батуми и Поти. Грузия стояла за спинами солдат и моряков, отразивших немецкое наступление на Северном Кавказе и на черноморском побережье, и должна была дать им все необходимое для войны. Дать здесь и сейчас, без отлагательств. Иначе – поражение.

photo: National Library of Georgia Георгий Леонидзе во время ВОВ на фронте

Положение сильно осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, до войны Грузия не имела хорошо развитой черной металлургии и машиностроительной промышленности. В Грузинской ССР развивались преимущественно отрасли легкой и пищевой промышленности, базирующиеся на сельском хозяйстве. Единственным крупным металлургическим предприятием был Тбилисский стале-чугунолитейный завод "Центролит". Закавказский металлургический завод построить не успели.

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Во-вторых, в 1942 году, когда немцы прорвались далеко на восток на Северном Кавказе и дошли до Волги, Грузия оказалась фактически изолированным районом, транспортная связь которого с остальной страной поддерживалась только через порты Баку и Красноводск на Каспийском море и через Среднюю Азию.

Из этого следовало, что войскам Закавказского фронта и Черноморскому флоту приходилось рассчитывать главным образом на экономические ресурсы закавказских республик: Грузии, Армении и Азербайджана.

В состав Закавказского фронта входило 11 общевойсковых, одна саперная (инженерные войска) и две воздушные армии. Черноморский флот включал: линкор "Парижская Коммуна", пять крейсеров, три лидера эскадренных миноносцев (в том числе "Ташкент"), 14 эсминцев и 47 подводных лодок, другие корабли и суда.

В решающие сражения 1942-1943 годов за обладание Кавказом и кавказской нефтью Грузия должна была напрячь все силы для снабжения армии и флота, которые вели упорные бои.

Самолеты, мины, автоматы...

Очень многое приходилось производить самостоятельно. В 1940 году в Тбилиси стали строить авиазавод, на площадку которого в 1941 году эвакуировали оборудование Таганрогского и Симферопольского авиазаводов.

В ноябре 1941 года начался выпуск самолетов. Для снабжения авиационного производства материалами были подключены все фабрики, подходящие по профилю.

К примеру, Грузинская кинокопировальная фабрика перешла на выпуск авиалаков, Грузинский химкомбинат давал казеиновый клей и краски, текстильные предприятия – специальную ткань, а мебельные и фанерные фабрики – шпон и деревянные детали для самолетов.

По решению Военного совета Закавказского фронта, было развернуто производство пистолетов-пулеметов ППШ, в котором было задействовано 14 предприятий. Сборку автоматов осуществляли Тбилисский машиностроительный завод им. Орджоникидзе и Паровозовагоноремонтный завод им. Сталина.

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В 1942 году было выпущено 50,6 тысячи автоматов, в 1943 году – 90 тысяч, а в 1944 году – 73,4 тысячи. В 1943 году Тбилисский машзавод стал арсеналом и сосредоточился на ремонте орудий, вооружения и оптики.

Помимо этого было развернуто производство 50-мм и 80-мм минометов и мин к ним, а также других видов боеприпасов, таких как ручные гранаты, авиабомбы. Ввиду острой нехватки металла, вынудившей СНК Грузинской ССР в ноябре 1941 года запретить использование чугуна для невоенных нужд, была разработана авиабомба П-40, которую делали из бетона.

Севастопольский судоремонтный и Севастопольский артиллерийский заводы, эвакуированные в декабре 1941 года в Поти, стали выполнять срочные работы по ремонту кораблей Черноморского флота, который вел активные боевые действия, помогая обороне Севастополя, десантным операциям, а потом обороне Новороссийска и Туапсе.

Всего в Грузию было вывезено более 20 крупных промышленных предприятий, не считая небольших заводов, а также различных учреждений.

Марганец, уголь и нефть

В Грузии добывалось важное военно-хозяйственное сырье. Главным был марганец Чиатурского месторождения, необходимый для производства высококачественной стали.

Марганец стали вывозить только в июле 1942 года через Баку и Красноводск на Магнитогорский металлургический комбинат – главный металлургический завод в СССР во время войны.

Добыча возобновилась в 1943 году, а в начале 1944 года Чиатура стал снова поставлять марганец в освобожденный Донбасс, в котором началось восстановление металлургических заводов.

Зестафонский завод ферросплавов производил ряд сплавов, необходимых для черной металлургии: ферромарганец и ферросилиций. Во время войны было освоено производство металлического марганца, который заменял никель.

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Кроме марганца, Грузия добывала золото, белый мышьяк, молибден, вольфрам – остро необходимое сырье для военной промышленности.

Войскам, флоту, промышленности нужно было много угля. Один только Черноморский флот потреблял 15 тысяч тонн угля за квартал. Ввозить его не было возможности, и потому основная нагрузка легла на грузинские угольные месторождения: Ткварчели, Ткибули и Алхацихе. Уголь давался тяжелым трудом, к тому же большую часть горняков заменили женщины и подростки.

В Грузии существовала также небольшая добыча нефти и два нефтеперерабатывающих завода – в Мирзаани и в Батуми. Нефтепровод Баку-Батуми частично разобрали в апреле-мае 1942 года, когда немецкое наступление достигло своего пика. Однако Батумский НПЗ продолжал работать и поставлять авиационный бензин, автобензин, керосин и нефтетопливо для кораблей. За 1943 год он переработал около миллиона тонн нефти.

Больше половины всей продукции – армии и флоту

Победа досталась Грузии очень большим напряжением сил. В Грузии в 1939 году проживало 3,5 миллиона человек. На фронт ушли 562,7 тысячи человек, или 16% всего населения (или 32% всех мужчин, от младенцев до стариков).

Оставшиеся работали буквально не покладая рук. Грузия отдавала более половины своего производства армии и флоту, в 1942 году – 61%.

Республика одевала и обувала ведущие упорные бои войска. В 1942 году было сдано 418 тысяч шинелей, 372 тысячи гимнастерок, 274 тысячи шаровар, более миллиона пар сапог. И в 1943 году Грузия поставила армии 558 тысяч шинелей, 571 тысячу гимнастерок, 416 тысяч шаровар и миллион пар сапог.

Зерно, мука, мясо, сухофрукты, вино, табак, лекарственные травы и настои – все это тоже шло на нужды армии и Черноморского флота.

Грузинские рыбаки в 1943 году выловили 30 тысяч центнеров рыбы. А ведь это был очень опасный промысел, с серьезным риском попасть под удар немецкой авиации, атаковавшей все суда подряд.

Без Грузии, без ее усилий было бы невозможно остановить немецкое наступление на Кавказе. Роль Грузии в Великой Отечественной войне велика и важна, и недооценивать ее не стоит.

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