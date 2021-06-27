Грузия и Россия - европейские государства, это должно их сближать

Почему премьер Гарибашвили не готов к диалогу с Москвой и в чем связь между Исаакиевским собором и Капитолием? Об этом читайте в колонке главного редактора агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили

Что Капитолий на Капитолийском холме в Вашингтоне – здание Конгресса США, знает любой, а вот что его купол скопировали с купола Исаакиевского собора, что на одноименной площади в Санкт-Петербурге, знают немногие. При проектировании купола Капитолия архитектор Томас Уолтер не случайно использовал чертежи Огюста Монферрана – архитектора главного кафедрального собора Российской Империи. Купол храма имеет свойство концентрировать и передавать скопившуюся под ним энергию, только купол Исаакиевского венчает Крест, передающий Спасителю мольбы молящихся, а купол Капитолия – Статуя Свободы, передающая всеми миру волю американских конгрессменов…

"Уже не холодно, тепло, но пока не горячо"

Если использовать терминологию известной детской игры, такую оценку я бы дал ежегодному отчету премьер-министра Грузии в парламенте, хотя Гарибашвили в этой должности – лишь четыре месяца, и обращался он к парламентскому большинству (однопартийцам по "Грузинкой мечте") и к населению у телеэкранов. Оппозицию - несколько модификаций партии Саакашвили и само "Национальное движение" - Гарибашвили демонстративно игнорировал, называл "они" и обличал в неисправимой глупости. Впрочем, не без основания: оппозиция, очевидно, "забыла", что Гарибашвили до того был министром внутренних дел, и думала "засыпать" его скандальными вопросами.

Но, вместо ожидаемых оправданий, Гарибашвили заявил всем вместе и каждому в отдельности, что ему все про них известно, про все их грешки и преступления. Может быть, непосвященному обывателю не хватило конкретики, но хорошо информированной публике в каждом отдельном случае всегда было понятно – на какой именно компромат намекает премьер. Гарибашвили напомнил "вышедшим из-под контроля" депутатам из оппозиции про их далеко не детские игры в недавнем прошлом, и спасибо ему хотя бы за то, что "никто не забыт и ничто не забыто" - в противоположном общепринятому значении этих слов!

"Тепло, но ещё не горячо" - то же самое можно сказать и про отношения с Россией, где пока, по признанию самого Гарибашвили, все очень сложно. Грузия, мол, не против диалога с Россией, но в условиях, когда у осетин и абхазов дислоцированы российские военные, надо быть с этим диалогом очень осторожным, дабы не навредить себе самому. По этой же причине очень трудно сегодня говорить о прямом диалоге с осетинами и абхазами, поэтому, мол, диалог с Россией пока возможен только в рамках Женевских и Пражских переговоров. Хотя грузинский премьер прекрасно понимает, что этих форматов недостаточно, а для иного формата у него нет доверенных и компетентных сотрудников, которые помогли бы ему в подготовке встреч в Москве, Сухуми и Цхинвали.

Отсутствием прямых контактов между Тбилиси и Москвой при каждом удобном случае пользуется оппозиция Саакашвили. К примеру, Гарибашвили заверил, что делает всё возможное для освобождения из цхинвальской тюрьмы Гахеладзе и других грузинских граждан, но оппозиция специально мешает ему в этом, провоцируя новые инциденты у демаркационной линии. Среди задержанных российскими пограничниками, кроме заблудших крестьян, есть провокаторы подобные доктору Важе, целью которых является спровоцировать конфликт между грузинскими правоохранителям и российскими пограничниками. Гаприндашвили и ему подобные действуют по заданию Саакашвили в дуэте с провокатором Кацарава, и на суде в Цхинвали полностью признают свою вину в пересечении "грузинско-осетинской границы". "Грузинская оппозиция мешает грузинской власти освобождать грузинских граждан!" - удивляются даже в Цхинвали.

Но главное - что думают покровители грузинской оппозиции на Капитолийском холме - те, что не щадят даже своих президентов… Ни для кого в Грузии не секрет, что в течение последних двух недель американские конгрессмены проводили "смотрины" лидеров новой грузинской оппозиционной коалиции – Мелия от "Нацдвижения", Гахария "Для Грузии" и Джапаридзе от "Лело", которые прилетели в Вашингтон вместе с Саакашвили.

Насколько опасны эти недетские игры для нынешней грузинской власти, которая, даже по словам чудесно перевоплотившегося Григола Вашадзе (еще недавно - председателя "Нацдвижения" и кандидата в президенты, а сегодня – независимого депутата), "пророссийской не является"?

Смотрите: Гарибашвили – специалист по международной политике, получивший образование в Тбилиси и Сорбонне после СССР и даже после Шеварднадзе. Свободно владеет иностранными языками, талантливый менеджер, сделавший головокружительную карьеру в постсоветское время, который привык общаться с западными партнёрами. Откуда он должен знать – как разговаривать с русскими политиками? И зачем успешному 38-летнему премьер-министру искать проблем на свою голову?! Ведь Капитолий за подобные инициативы по головке по погладит! Вспомните – Гарибашвили один раз уже поплатился должностью премьер-министра, когда настоял на внесении в грузинскую Конституцию статьи о браке как союзе мужчины и женщины, и еще неизвестно – как посмотрят в Капитолии на его выступление в Парламенте в прошлую пятницу. А на носу – "Тбилиси прайд", то есть – неделя ЛГБТ с 1 по 5 июля, которую нетрадиционные грузины обещают завершить гей-парадом в центре столицы. И если, не дай чёрт, кто-то этому помешает, то капитолийцы серьезно спросят с Гарибашвили!

Да, Гарибашвили и Путин – мастера восточных единоборств и должны понять друг друга, но состоится ли встреча бывшего чемпиона Грузии по кикбоксингу Гарибашвили с обладателем 8-го дана по дзюдо и 9-го по тхэквондо Путиным? Пока сказать трудно: Гарибашвили в Парламенте прямо заявил, что советуется с партнерами по НАТО, а президент Путин дважды за последние две недели (11 июня в интервью американской телекомпании NBC и 22 июня в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit) подчеркнул, что главной проблемой между Россией и Западом является нарушение обещания (данного Шеварднадзе и Горбачёву) - не расширять НАТО на восток.

"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях - о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан! И с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", - пишет Путин в Die Zeit.

Теперь скажите мне на милость: разве разделительные линии на евразийском континенте не связаны с разделительными линиями в Грузии? Связаны, господа, и по многим причинам. Прежде всего отмечу, что сегодня предметом озабоченности Путина, в первую очередь, являются Украина и Грузия, потому что Армения, Азербайджан в НАТО, по известным причинам, не стремятся, а дальше на Восток НАТО расширяться некуда. Вступление Украины и Грузии в НАТО будет означать окружение России с запада и юга, но Путин повторение 1941 года не допустит – не случайно его статья вышла 22 июня, к 80-летию начала Великой Отечественной войны! Путин не повторит и ошибку Горбачёва с ГДР, которая, объединившись с ФРГ, стала членом НАТО…

Зато, если следовать логике Путина, у Грузии откроются новые перспективы сближения с Евросоюзом.

"Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз", - говорит Путин, который апеллирует категориями не черноморской региональной, а общеевропейской континентальной безопасности.

Если по Путину "Россия - одно из крупнейших европейских государств", то на Кавказе лишь Грузия считает себя европейским государством, разве это обстоятельство не должно их сближать? Интересно, что думают по этому поводу в Капитолии, купол которого скопирован с купола Исаакиевского собора?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Читайте также:

Карасин: важно, чтобы позитивных новостей в грузино-российских отношениях было больше

Глава грузинской диаспоры в РФ: никогда не поздно начать исправляться в лучшую сторону

Грузинская молодежь сможет получить бесплатное образование в России

День грузинской диаспоры объявлен в России 12 мая

ВСЕ о грузино-российских отношениях >>>