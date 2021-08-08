Але, гараж, или Как удалить бородавку в столице Грузии?

Грузия, конечно, страна уникальная, но больше всего удивляют ее люди - сочувствующие, добрые и немного странные. Ну в хорошем смысле, естественно

Что ни говори, а то, что мы с вами в недалеком прошлом входили в СССР – "Страну Советов", все же наложило неизгладимый отпечаток на менталитет. А он – штука трудновыветриваемая. Для его изменения время нужно.

Вот взять к примеру такую прозаическую проблемку, как бородавка. Сталкивались все, победили некоторые. Вот сравним факты.

Попался мне тут недавно пост в польской группе на Фейсбуке с тривиальным вопросом: "Как убрать бородавку". В группе несколько тысяч подписчиков, а под постом всего навсего один плачуще – соболезнывающий смайлик. Вот значит, как люди личное пространство блюдут, боятся причинить неловкость советом не к месту.

То ли дело аналогичный пост в нашей тбилисской группе. Две большие разницы. Не успел человек запостить вопрос про бородавку, как полились советы, словно кто ведро с водой пнул.

Про мужество и чудо, или Невозможное человекам возможно Богу >>>

- … К гомеопату сходите. Через год исчезнет, как будто ее и не было. Лучший гомеопат Гия N. Он и бесплодие прекрасно лечит.

-… Бородавку надо закрыть целлофаном, так чтобы к ней воздух не поступал. И тогда она сама засохнет.

- Не пишите глупостей. Еще скафандр на голову наденьте. При чем тут воздух?

- Э, все вы без понятия. Самое верное средство – молоко инжира. Им надо смазывать бородавку, и она исчезнет.

- Прежде чем писать, учите матчасть! У инжира нет молока!

- Не учите меня русскому языку. Я даже недавно тотальный диктант писала.

- Да? И на каком месте вы с конца?

- Авое! В каком веке вы живете?! Зайдите в любую поликлинику, и вам уберут бородавку за пять минут.

- Какая поликлиника??? Только к онкологу и сделать полное обследование!

- Хорошо ну. Вам точно надо лечиться.

- Возьмите картошку, тупым ножом порежьте пополам, первую половинку приложите к бородавке, потом соедините половинки. Утром выйдите рано на рассвете, но так, чтобы вас никто не видел, даже мусорщики, выкопайте во дворе под инжиром ямку, метра полтора, ну в крайнем случае 50 сантиметров, и ждите. Как только картошка в земле высохнет, так и бородавке вашей конец.

По пути ангела: мало кому удается достигнуть чего-то, не замаравшись >>>

- Стесняюсь спросить, а слова "Крекс, пекс, фекс" говорить нужно?

- Хватит издеваться. Я проверенный способ пишу. Не нравится, проходите мимо. Я вас блокирую.

- Какое счастье, что мы живем в Тбилиси и инжир растет на каждом углу. Вот что делать тем с бородавками, где инжир не растет. Нигде нет такого места под солнцем, как Грузия.

Параллельно активные участники называют все новые и новые методы борьбы с бородавкой.

- ...Возьмите свежее мясо и смажьте бородавку, затем спрячьте так, чтобы хозяин бородавки не знал, где это мясо лежит, по мере того, как мясо будет сохнуть, бородавка начнет уходить, а за тем совсем уйдет. Нашему соседу по старой квартире Дато это помогло.

-… Купите чистотел в ампуле и удалите сами. Это очень просто.

- Вместо мяса можно употребить яблоко. Тот же эффект. Но не забудьте прочесть "Отче наш" с конца.

- Это колдовство. С конца читать. Я недавно видел мистический триллер про средневековую Италию. Там тоже так делали.

- Вам прямо надо ехать к Эдгару в Марнеули. Он даже шизофрению лечит.

- Аферист ваш Эдгар. У него везде свои люди, дающие инфу. Если ехать в Марнеули, то только к знахарке Бясти.

Ночлег в ресторане - невероятная история с грузинским привкусом >>>

- Самое верное средство это фен-шуй. И чакры почистите и бородавки сами уйдут.

- Эй вы, стоп. Чистотел — штука опасная. Чуть больше накапал и ожог получил.

- Все вы не в теме абсолютно. Плаценту козы надо к уху прикладывать, и через год бородавка исчезнет, как два пальца об асфальт.

- В церковь сходите и сорокоуст закажите у о. Александра из Невской. Хороший батюшка, он многим помогает.

- Мне очень помог "Вартин", гомеопатическое лекарство, которое продается в аптеке ПСП. Уже через 2 недели бородавка сама начала высыхать и через 1-1,5 месяца вообще исчезла.

- Это от папилом помогает, а не от бородавок.

- Папиломы надо соленой водой смазывать, и сами отпадут. Но надо волшебное слово знать.

- Клиника "Кани" на Чавчавадзе. У меня где-то был записан телефон. Найду и сообщу.

- … Здесь собрались любители паранормальных явлений. Але, гараж. В век нанотехнологий живете.

Этому же коменту в тон тут же возникает следующий.

- Нет, тут собрались бездельники, которым нечего делать. А еще пишут, что в Грузии работы нет. Конечно, откуда ж ей взяться. Народ в сетях коменты пишет.

Чудо-незнакомец: как выбраться из депрессии в Тбилиси? >>>

А в качестве убойного доказательства своей правоты еще и картиночку с котом прицепил. А на ней текст жирными буквами: "Вижу в ночи пост, в котором человек спрашивает: чем у ваших енотов пятки пахнут? И пятьсот человек отписыватся в комментариях: Рыбой! Мхом! Тапочками! Сыром! Резиной! То есть пятьсот человек ночью встали и пошли нюхать ноги своих котов. Я не могу об этом спокойно думать. Ты котик. Ты спишь. Не ждешь плохого. Открываешь глаза — а твои лапы в чужом носу".

История про котов воспринимается неоднозначно. Кто-то ставит хохочущие смайлики, кто-то красные морды от ярости. Самые легковозбудимые участники дискуссии требуют смертной казни, взывая капслоком: "Админ!!! НАС ОСКОРБИЛИ! ВСЮ ГРУППУ!!! Сравнили с котами и их вонючими лапами".

Счетчик коментов показывает уже 500 с лишним отписок. Четвертые сутки пылают станицы. Пост то опускается вниз, то снова поднимается наверх.

Комментаторы давно отошли от темы поста. Каким-то непостижимым образом образовалось несколько новых веток обсуждения: о причине возникновения аутизма, о вреде стирального порошка и плюсах и минусах жизни в СССР.

На пятые сутки от рождества исходного поста его автор – создатель сообщил почтеннейшей публике.

- Я уже удалил бородавку. Всем спасибо. Стираю пост.

Но тут же получил втык:

- Не смейте стирать пост. Тут столько полезной информации. Я наконец-то нашел здесь хорошего сантехника. Нельзя так зацикливаться на своих бородавках.

- Да! Мыслите позитивно. Всем желающим заниматься йогой - милости прошу ко мне на курсы самопознания.

- Нет, лучше ко мне. Только у меня в Тбилиси лечение психодрамой. Скидка 35 процентов.

- Очищайте вашу родовую карму, и бородавки пройдут мимо!…

И т.д. и т.п.

Если не стереть такой пост, то через год количество комментариев займет несколько километров. Потому что давать советы - это своеобразный вид спорта на постсоветском пространстве, которому все возрасты покорны.