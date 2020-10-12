Перемирие под угрозой? Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле Карабаха

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Согласованный Арменией и Азербайджаном режим перемирия под угрозой - Баку и Ереван вновь обвинили друг друга в обстреле территорий в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня>>

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что обстановка на линии соприкосновения ночью была стабильно напряженной.

"Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении", – цитирует Ованнисяна Sputnik Армения.

В Баку также заявили, что в ночь на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась напряженной, передает Sputnik Азербайджан.

"Армянские вооруженные силы, не соблюдающие гуманитарное прекращение огня, неоднократно пытались атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате боевых действий было уничтожено большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72 и несколько единиц автомобильной техники.

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В числе многочисленных потерь в живой силе противника назван также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян.

Карабахский конфликт

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.