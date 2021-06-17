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Курс лари на четверг – 3,1657 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1041)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0094 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 июня в размере 3,1657 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0094 лари по отношению к доллару.

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1041)
Теги:
Рубль, Лари, валютный курс, Курс доллара

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