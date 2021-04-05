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Мошенничество с криптовалютой в Грузии: 11 обвиняемых будут ждать приговора в тюрьме

© CC BY 2.0 / Ivan Radic / Close-up of a physical coins
Грузия
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Темы:
Преступность в Грузии (1393)
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Ущерб, нанесенный преступной группировкой иностранным гражданам, по данным следствия, составляет 620 тысяч евро, хотя эта цифра может увеличиться

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 10 гражданам страны и одному гражданину Израиля в незаконном присвоении крупной суммы денег, принадлежащих иностранным гражданам, посягательстве на персональные данные и отмывании денег.

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Как сообщается на сайте ведомства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал всем задержанным заключение под стражу в качестве меры пресечения.

Следствие установило, что весной 2019 года гражданин Израиля вместе со своими сообщниками сформировал в Грузии организованную преступную группировку, которая в течение длительного времени занималась мошенническим присвоением средств, принадлежащих иностранным гражданам, заинтересованным в торговле криптовалютой. Добытые деньги распределялись между членами преступной группировки.

Судебный молоток
© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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К незаконной деятельности организаторы постепенно привлекали специалистов по иностранным языкам, которые систематически связывались с потенциальными жертвами и предлагали им приобрести криптовалюту по безналичному расчету. В случае заинтересованности, члены группы регистрировали клиентов дистанционно на соответствующем веб-сайте, после чего клиенты приобретали криптовалюту на свое имя, однако уплаченная сумма отражалась на счетах мошенников, а не обманутого клиента.

Таким способом участники преступной группировки обманным путем присвоили крупные суммы денег десятков граждан зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. Размер установленного к этому времени ущерба составляет 620 тысяч евро.

Некоторые участники организованной преступной группировки легализовали незаконные доходы, в частности, купили дорогостоящие автомобили и недвижимость. Они также изъяты в ходе следствия.

Полиции удалось обнаружить и наложить арест на банковский счет руководителя преступной группировки, на котором числилось более 2 млн лари.

Арест. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Все задержанные обвиняются по статьям "Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц" и "Незаконные добывание, хранение, использование, распространение информации, отражающей личную жизнь, или персональных данных, повлекшее значительный вред", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

Кроме того, четверым из фигурантов дела предъявлено обвинение еще по одной статье – "Легализация незаконных доходов, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере", которая предусматривает тюремное заключение на срок от девяти до 12 лет.

Следствие по делу продолжается. При активном сотрудничестве с международными партнерами, в частности, со странами-членами "Евроджаст", продолжается поиск других пострадавших и установления нанесенного им материального ущерба.

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Темы:
Преступность в Грузии (1393)
Теги:
криминал, Прокуратура, Грузия

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