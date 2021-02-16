Разработчик российской вакцины "Спутник V" – реальная история молодого ученого

Один из создателей российской вакцины, казах Ильяс Есмагамбетов, рассказал, почему он выбрал профессию биотехнолога и как создавался уникальный препарат

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Над разработкой первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" трудилась целая группа вирусологов. В числе создателей оказался и казах Ильяс Есмагамбетов. Молодой ученый дал эксклюзивное интервью Sputnik Казахстан.

- Ильяс Булатович, вы этнический казах, но, насколько известно, родились в России. Ваши родители российские казахи или переехали сюда из Казахстана?

- Я казах наполовину, по папе. Мой отец приехал сюда из Шымкента. Он учился в Бауманском университете, потом заканчивал аспирантуру там же. Специальность отца связана с аэрокосмическими технологиями, и до развала СССР работал в России. В начале 90-х он вернулся в Казахстан.

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Я родился в Московской области, но, разумеется, часто бывал в Казахстане и периодически езжу до сих пор. Родственники по папиной линии живут в четырех казахстанских городах - Шымкенте, Алматы, Байконуре и в столице. Последний раз в Казахстане был два года назад.

- Сегодня специальность вирусолога стала одной из самых популярных профессий. Почему вы решили выбрать эту сферу в свое время?

- Я биотехнолог и молекулярный биолог, кандидат биологических наук. Все сложилось само собой в процессе учебы. Я учился в Московском государственном университете прикладной биотехнологии, и когда у нас начался предмет "Молекулярная биотехнология", именно он понравился мне больше всех.

А потом началась практика. И через нее я попал в Национальный исследовательский центр имени Гамалеи. В нашем университете на кафедре биологии, вирусологии и генной инженерии преподавал Борис Савельевич Народицкий, заместитель директора центра Гамалеи. Он и направил меня сюда для прохождения практики. А я здесь прижился, так и работаю в центре Гамалеи около 10 лет.

- На какую тему писали кандидатскую диссертацию?

- Это исследование, посвященное защитным свойствам аденовирусных векторов против гриппа.

- Центр Гамалеи ведь специализируется именно на вакцинах с использованием аденовирусного вектора. Однако простому человеку, не связанному с медициной и вирусологией, непонятно, что это такое. Объясните простыми словами?

- Вектор – это некий наноконтейнер, который нужен, чтобы доставить в организм не сам возбудитель инфекции, а информацию о нем. Эта генетическая информация кодирует белок патогена - в данном случае коронавируса. То есть вектор не вызывает инфекционного процесса, а просто заносит информацию о патогене, против которого нужно вырабатывать иммунитет.

- Как вы попали в число разработчиков вакцины "Спутник V"?

- В нашем центре есть три лаборатории, обладающие технологией производства и испытания аденовирусных векторов. Я член одной из таких лабораторий и, разумеется, испытываю гордость за вакцину как результат труда огромного коллектива. Лично свой вклад считаю небольшим.

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- Тем не менее вакцина от коронавируса - это ваше детище. Вас не раздражало, когда поначалу о "Спутнике V" публиковали фейковые новости?

- Нет, я думаю, что человек, как правило, слышит то, что хочет услышать. А во-вторых, у меня особенно нет времени это все смотреть. Я видел какие-то видео, конечно. Думаю, в Интернете много конспирологических идей, которые затуманивают людям разум. Так происходит, потому что условно люди мало понимают в вирусологии. Так что я не обижался и не расстраивался, если слышал подобные вещи, потому что понимаю: если бы мне показали видео в области науки, в которой я ничего не понимаю, я тоже мог бы ошибаться.

- Как, по вашем мнению, восполнять этот пробел знаний в обществе?

- Нужно ввести курс по иммунологии и молекулярной биологии - краткий и доступный, для всех желающих.

- Ну а пока этого курса нет, что бы вы сказали людям, которые еще думают, прививаться или нет?

- Я сказал бы, что вакцинация - это сугубо личное дело каждого. Но если вы боитесь, что от вакцины будет хуже - наоборот, вакцина дает гарантию защиты выше 90%, это уже официальные данные. Заболеть - намного опаснее, особенно если вы не можете похвастаться прямо железным здоровьем.

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- Вы сами привились?

- Да, конечно, одним из первых, когда были исследования. Когда вакцина стала доступна в России, мои родственники здесь тоже привились. А казахстанские родственники еще не успели.

- У вас были побочные эффекты?

- После первого компонента была небольшая температура. Я хотел бы остановиться на этом пункте: нужно понимать, почему векторные вакцины являются одними из самых эффективных. Дело в том, что они имитируют инфекционный процесс. Поэтому может возникнуть кратковременная иммунная реакция организма в виде температуры. Но это не значит, что человек заболел! Это просто реагирует иммунная система.

- Напоследок, как один из разработчиков вакцины, поделитесь своим прогнозом. Как вы оцениваете будущее "Спутника V"?

- Конкурентное. Абсолютно конкурентное во всем мире.