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Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото

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Темы:
Евровидение 2021 (20)
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  • Певица Анджела Перистери на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на международном конкурсе песни Евровидение-2021 в Роттердаме
  • Актриса Фенна Рамос на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Сенит (Сан-Марино) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама
  • Артист, музыкант и автор песен Йендрик Сигварт (Германия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Эден Алене на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Участницы группы Hurricane (Сербия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певец Бенни Кристо на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Саманта Тина (Латвия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Участник из Норвегии на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Анжела Перистери (Албания) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Элена Цагрину на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Стефания (Греция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
  • Певица Самира Эфенди (Азербайджан) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Певица Анджела Перистери на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия "Евровидения-2021" в Роттердаме
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210520/251783177/manizha-kirkorov-i-uchasniki-evrovidenia-2021-samye-yarkie-foto.html

Конкурс "Евровидение" приближается к финишной прямой. 22 мая все зрители и болельщики будут прикованы к телеэкранам. Фото самых ярких и заметных участников смотрите в подборке Sputnik

В 2020 году международный конкурс "Евровидение" отменили. Пандемия коронавируса помешала состояться главному музыкальному событию года. В этом году конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. И на него допустили даже зрителей.

При этом, на всех шоу – шести репетициях, двух полуфиналах (18 и 20 мая) и финале (22 мая) присутствовать могут не более 3,5 тысячи зрителей. И кроме входного билета зрители должны предъявить на входе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавируса.

В этом году Грузию представляет певец Торнике Кипиани. Как раз сегодня, в четверг, 20 мая, он выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение - 2021".

Кипиани уже прошел несколько репетиций на арене Ahoy в Роттердаме. Грузинский артист вместе со шведским режиссером Эмилией Синквист также поработали над последними деталями сценической постановки.

Россию на конкурсе представляет певица Манижа. Она исполнит композицию "Русская женщина".

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Темы:
Евровидение 2021 (20)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Евровидение

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