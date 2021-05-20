Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото

В 2020 году международный конкурс "Евровидение" отменили. Пандемия коронавируса помешала состояться главному музыкальному событию года. В этом году конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. И на него допустили даже зрителей.
При этом, на всех шоу – шести репетициях, двух полуфиналах (18 и 20 мая) и финале (22 мая) присутствовать могут не более 3,5 тысячи зрителей. И кроме входного билета зрители должны предъявить на входе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавируса.
В этом году Грузию представляет певец Торнике Кипиани. Как раз сегодня, в четверг, 20 мая, он выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение - 2021".
Кипиани уже прошел несколько репетиций на арене Ahoy в Роттердаме. Грузинский артист вместе со шведским режиссером Эмилией Синквист также поработали над последними деталями сценической постановки.
Россию на конкурсе представляет певица Манижа. Она исполнит композицию "Русская женщина".
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