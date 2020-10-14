Радикальное обновление страны: что предлагает партия "Альянс патриотов Грузии"

До парламентских выборов в Грузии осталось чуть меньше трех недель, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" идет на выборы самостоятельно и предлагает свой уникальный путь развития страны в случае победы.

Программа партии отличается от других программ партий с точки зрения абсолютно нового взгляда на политику и развитие страны.

Sputnik Грузия предлагает вам краткий обзор основных моментов программы партии.

Экономика

новая система налогообложения в зависимости от вида бизнеса, рода деятельности и количества трудоустроенных;

поощрение семейного бизнеса;

импортозамещение;

возвращение вкладов населению;

повышение налогов на импорт сельскохозяйственной продукции;

беспроцентные долгосрочные ипотечные кредиты.

Здравоохранение и социальная защита

появление бесплатных государственных клиник наравне с частными;

создание районных государственных поликлиник;

бесплатные медикаменты для пенсионеров и лиц с ОВЗ;

снижение пенсионного возраста с сохранением права на работу;

введение пенсионного налога;

пенсия по профессии, стажу и квалификации;

бесплатные лекарства, одежда, продукты и транспорт для нуждающихся;

создание районного жилищного фонда.

Образование

отправка в летние школы учеников с 6 класса в Европу и Японию;

бесплатные столовые в школах;

трехлетний курс общего высшего образования а после разделение на специальности;

развитие науки;

развитие отраслей физики, математики и программирования.

Демократия

военный нейтралитет;

деление чиновников на ранги;

разделение преступлений на категории;

в тюрьмы отправятся только осужденные за преступления, равносильные убийству, или убийство;

тюрьмы только для людей осужденных за преступления, равносильные убийству, или убийство

создание зон поселений в высокогорных регионах и приграничных зонах для осужденных за все другие преступления.

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий: