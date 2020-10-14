Радикальное обновление страны: что предлагает партия "Альянс патриотов Грузии"

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" идет на выборы самостоятельно и предлагает свой уникальный путь развития страны в случае победы.
Программа партии отличается от других программ партий с точки зрения абсолютно нового взгляда на политику и развитие страны.
Sputnik Грузия предлагает вам краткий обзор основных моментов программы партии.
Экономика
- новая система налогообложения в зависимости от вида бизнеса, рода деятельности и количества трудоустроенных;
- поощрение семейного бизнеса;
- импортозамещение;
- возвращение вкладов населению;
- повышение налогов на импорт сельскохозяйственной продукции;
- беспроцентные долгосрочные ипотечные кредиты.
Здравоохранение и социальная защита
- появление бесплатных государственных клиник наравне с частными;
- создание районных государственных поликлиник;
- бесплатные медикаменты для пенсионеров и лиц с ОВЗ;
- снижение пенсионного возраста с сохранением права на работу;
- введение пенсионного налога;
- пенсия по профессии, стажу и квалификации;
- бесплатные лекарства, одежда, продукты и транспорт для нуждающихся;
- создание районного жилищного фонда.
Образование
- отправка в летние школы учеников с 6 класса в Европу и Японию;
- бесплатные столовые в школах;
- трехлетний курс общего высшего образования а после разделение на специальности;
- развитие науки;
- развитие отраслей физики, математики и программирования.
Демократия
- военный нейтралитет;
- деление чиновников на ранги;
- разделение преступлений на категории;
- в тюрьмы отправятся только осужденные за преступления, равносильные убийству, или убийство;
- тюрьмы только для людей осужденных за преступления, равносильные убийству, или убийство
- создание зон поселений в высокогорных регионах и приграничных зонах для осужденных за все другие преступления.
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