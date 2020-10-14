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Альянс патриотов провел в центре грузинской столицы предвыборный митинг

Радикальное обновление страны: что предлагает партия "Альянс патриотов Грузии"

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (43)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201014/249710429/Radikalnoe-obnovlenie-strany-chto-predlagaet-partiya-Alyans-patriotov-Gruzii.html

До парламентских выборов в Грузии осталось чуть меньше трех недель, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" идет на выборы самостоятельно и предлагает свой уникальный путь развития страны в случае победы.

Программа партии отличается от других программ партий с точки зрения абсолютно нового взгляда на политику и развитие страны.

Sputnik Грузия предлагает вам краткий обзор основных моментов программы партии.

Экономика

  • новая система налогообложения в зависимости от вида бизнеса, рода деятельности и количества трудоустроенных;
  • поощрение семейного бизнеса;
  • импортозамещение;
  • возвращение вкладов населению;
  • повышение налогов на импорт сельскохозяйственной продукции;
  • беспроцентные долгосрочные ипотечные кредиты.

Здравоохранение и социальная защита

  • появление бесплатных государственных клиник наравне с частными;
  • создание районных государственных поликлиник;
  • бесплатные медикаменты для пенсионеров и лиц с ОВЗ;
  • снижение пенсионного возраста с сохранением права на работу;
  • введение пенсионного налога;
  • пенсия по профессии, стажу и квалификации;
  • бесплатные лекарства, одежда, продукты и транспорт для нуждающихся;
  • создание районного жилищного фонда.

Образование

  • отправка в летние школы учеников с 6 класса в Европу и Японию;
  • бесплатные столовые в школах;
  • трехлетний курс общего высшего образования а после разделение на специальности;
  • развитие науки;
  • развитие отраслей физики, математики и программирования.

Демократия

  • военный нейтралитет;
  • деление чиновников на ранги;
  • разделение преступлений на категории;
  • в тюрьмы отправятся только осужденные за преступления, равносильные убийству, или убийство;
  • тюрьмы только для людей осужденных за преступления, равносильные убийству, или убийство
  • создание зон поселений в высокогорных регионах и приграничных зонах для осужденных за все другие преступления.

 

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий:

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (43)
Теги:
Парламентские выборы, Альянс патриотов Грузии


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