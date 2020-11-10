Грузинский феномен выборов - почему оппозиция всегда выходит на улицы

На прошлой неделе публикации в прессе в основном вращались вокруг результатов состоявшихся парламентских выборов, причем газеты, как и политики, оценивали их по-разному

Выборы в демократических странах – обычно кульминационное событие. После них обиды, нанесенные в ходе избирательной кампании партиями и кандидатами, как правило, остаются в прошлом, а проигравшие поздравляют победителей. От души ли – вопрос другой. Однако политическое джентльменство давно вошло в неписаное правило…

Члены избирательных комиссий тоже люди…

В Грузии утвердилась традиция диаметрально иного свойства. Практически каждым выборам (порой даже опережая их) сопутствует неприятие официальных результатов. За ним следует попытка поднять на протест максимальное число людей. Как подметил эксперт Сандро Твалчрелидзе, все и на этот раз напоминает заранее расписанный сценарий. Оппозиция фактически заранее объявила выборы сфальсифицированными ("Квирис палитра", 2-8.11).

У "критической массы" протестующих, определяющей уровень легитимности власти, есть даже негласные критерии. В том числе, похоже, и на уровне международных субъектов. Эксперт Ника Читадзе косвенно это подтвердил упреком в адрес ОБСЕ. Дескать, организация "умыла руки", когда заявила, что грузинский народ должен сам решить, признавать ему итоги выборов (?!) или нет" ("Ахали таоба", 6.11).

С одной стороны, не поспоришь – формулировка, правда, странная. Но и упрек не совсем адекватен: в чем же тогда проявляется суверенитет страны? Впрочем, многое, наверное, может объяснить вполне обоснованное недоверие граждан – как ко власти, так и к оппозиции. Лидеры оппозиционных партий выразили его даже по адресу своих представителей в избирательных комиссиях. Мол, и они были подкуплены властью. Наблюдатели тоже люди, – согласен эксперт Гия Хухашвили (2.11).

Неудивительно, почему Сосо Цинцадзе назвал "уличную оппозицию" чисто грузинским феноменом. Политолог признался, что нигде больше он такого термина не слышал (4.11). Любопытно, но факты нарушений в ходе подсчета голосов в целом не вызывают сомнений и у подавляющего большинства избирателей. Сомневается они в другом – в состоянии ли кто-либо из политических сил справиться с нищетой и обозначить лучшее будущее для страны ("Квирис палитра")?

Как видно, на всех раундах выборов граждане свыклись с неизбежностью нарушений. А потому многое тут зависит от их масштабов. Паата Давитая утверждает, что "Грузинская мечта" украла 10-12% голосов (5.11). Однако "Сакартвелос Республика" (2-4.11) приводит в противовес заявление посольства США. Там разделяют оценку ОБСЕ о том, что "выборы прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод".

Вряд ли это до конца успокоило общественность. Многие вполне допускают, что масштабы фальсификации сильно завышены. К в большинстве случаев им претит дестабилизация, на которую сделала ставку оппозиция (2-4.11). Поэт и общественный деятель Давид Маградзе публично призвал "Мечту" защитить свои голоса ("Квирис палитра"). Революционный сценарий, считает поэт, в интересах Саакашвили, а мир и развитие – в интересах Грузии. Второй "революции роз" не будет, – считает эксперт Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 3.11).

Сила вместо политики

Это оценка Сосо Цинцадзе. И у него имеются основания так считать. В последнее время заявления оппозиционных лидеров пропитаны военной терминологией и угрозами. "Я никогда не убегаю с поля боя. Я буду на линии фронта, пока бой не закончится", – заверяет журналист Нанука Жоржолиани, обращенная в политика ("Ахали таоба", 5.11). "Кто хочет последовать в могилу за "Мечтой", пусть входит в парламент", – это уже Давид Чичинадзе.

"Мечта" идет ва-банк!", – дает газета шапку на первой полосе. Ей возражает "Резонанси" (3.11): "Оппозиция идет ва-банк". Столь же радикальную непримиримость проявляют политики, что, в общем-то, не сулит какого-нибудь консенсуса. На этом фоне резонно звучит вопрос Вахтанга Дзабирадзе: чего конкретно ждет оппозиция от своих протестов? Пойдет ли власть на уступки? – спрашивает политолог. И сам же отвечает – не пойдет (6.11)!

Дзабирадзе напоминает, что люди, критикующие правительство сегодня, сами были у власти. При них в течение трех месяцев продолжался более внушительный протест. Проспект Руставели и площадь Свободы были заставлены палатками. Тем не менее, тогда президент Саакашвили и Единое Нацдвижение, управлявшие страной, на компромисс идти отказались…

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Впрочем, представители "Мечты" проявляют излишнюю самонадеянность, – полагает аналитик Анзор Абралава. – При имеющихся у правящей партии ресурсах показатели ее могли быть намного выше, ("Ахали таоба", 2.11). Власть должна адекватней оценивать обстановку, – согласна "Квирис палитра". "Мечте" следует убедить общество, что на общих итогах выборов нарушения принципиально не сказались.

Бойкот парламента или избирателей?

В ходе протестов почти все преодолевшие барьер оппозиционные партии сумели сплотиться вокруг конкретного решения – бойкотировать вхождение в парламент. Соответствующий документ подписали семь субъектов ("Резонанси", 4.11). Вопрос всю неделю активно обсуждался прессой. Как и требование о проведении повторных либо внеочередных выборов.

Кстати, отношение у всех очень неоднозначное. Эксперт Рамаз Сакварелидзе, например, не исключает, что в случае повторных выборов, оппозиция получит гораздо меньше голосов, чем сейчас ("Ахали таоба", 2.11). Отказ войти в парламент имеет несколько разных аспектов. В частности, велик шанс, что при внешней его эффектности избиратели отвернуться от присоединившейся к бойкоту партии. Кому приятно отдать свой голос впустую и фактически потерять его?!

Бойкот ничего не дал в 2008 году, когда был объявлен в знак протеста против находившегося тогда у власти "Национального движения". Не случайно большинство аналитиков предпочитают воздержаться от категорических оценок или считают эту форму протеста несостоятельной. Отказом войти в парламент оппозиция допускает политическую ошибку, – уверен Паата Закареишвили ("Резонанси", 3.11).

Впрочем, исход может оказаться намного проще и банальней, – не исключает актер и писатель Гиви Сихарулидзе. – Среди бойкотирующих обязательно отыщется один предатель, и весь фокус на этом и закончится (6.11)...

Гораздо серьезней обстоят дела с экономикой. Потребительский рынок находится под тройным ударом – коронавирус, отсутствие инвестиций и падение лари, – отмечает газета (5.11). 2 300 компаний уже закрыты – либо временно, либо окончательно (4.11). А ведь уличные протесты самым непосредственным образом связаны с инвестициями и пандемией.

Если они продолжатся, а вирус активизируется, население неизбежно увяжет это с действиями оппозиции, а не властей, – предостерегает Вахтанг Дзабирадзе (6.11).

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