"Он выпрыгнул из окна на моих глазах": игровая зависимость – чума современной Грузии

Разрушенные семьи, покалеченные судьбы, самоубийства – эти беды всплывают в Грузии не только когда человек в сложной жизненной ситуации, наркоман или алкоголик. Наравне с этими недугами последние годы в стране айсбергом стоит еще одна пагубная зависимость – лудомания

Последний раз о страшной пропасти под названием лудомания, то есть игровой зависимости, напомнил недавний и печально прославившийся захватчик микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси.

Мужчина, который несколько часов удерживал в заложниках 19 человек, требовал от властей совсем не деньги и вертолет, а неожиданные вещи. Наряду с понижением годовой процентной ставки кредитов и цен на лекарства, мужчина просил о том, чтобы в Грузии приняли закон об отмене азартных игр, "иначе страна погибнет".

Лудомания – одна из серьезнейших проблем Грузии, которую власти и НПО пытаются решить на протяжении многих лет. Если вы не слышали об этом термине, то вы счастливый человек, многие бы вам позавидовали. Потому что ежедневно люди, даже не подозревая об этом, является целью и мишенью для игровой индустрии.

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Вы на улице? Тут и там вас окружают реклама и красочные баннеры, предлагающие сделать ставку. Вы в метро? И они тут. Вы уже дома и смотрите кино в Интернете? И тут вас буквально принуждают сделать ставку здесь и сейчас. И сулят выигрыш, много денег, просто несметные богатства легко и быстро, только присоединитесь.

Теперь вы поняли, что окружены? Но попробуете всего раз и дорогу назад найти уже будет трудно, а порой – невозможно.

Матери против азартных игр

Грузия – страна, где индустрия азартных игр контролируется меньше всего. В слот-клубах одни проигрывают свои дома, другие – жизни.

Несовершеннолетние заходить туда не могут, но онлайн-казино предоставляют такую возможность школьникам – шанс попробовать и уже не переставать играть.

Тамрико Джапаридзе – основатель движения "Матери против азартных игр", появившегося в Тбилиси в 2017 году. Для зависимых игроков Грузии она – "Горячая линия", "звонок другу" и "скорая помощь" одновременно. Тамрико специализируется на аддиктивных игроках, является их другом, всячески помогает, проводит акции протеста, чтобы достучаться до общества и громко заявить о лудомании как о проблеме.

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В жизни Тамар Джапаридзе – педагог немецкого языка с 26-летним стажем. По ее признанию, она, как и многие жители Грузии, непосредственно столкнулась с проблемой азартных игр. То, что ее сын – лудоман, Тамрико, по ее словам, узнала позже всех. И твердо решила: хватит стоять перед школьной доской в школе, нужно начинать бороться.

Так появилось движение "Матери против азартных игр". Тамрико открыла официальную страницу в соцсети Facebook и начала искать людей, страдающих игровой зависимостью. Жизнь и работа Джапаридзе слились в одну единственную цель – психологическую и реальную помощь игроманам.

Но если бывали дни, когда женщина ощущала хоть маленькую, но ощутимую гордость от слов: "Прошло шесть дней, как я не играл", то чаще она впадала в отчаяние от короткой и жестокой фразы: "Я снова сорвался".

История оператора Первого канала

Одним из таких "сетевых друзей" Тамар Джапаридзе был игроман Сандро Берадзе – оператор Первого канала. Трагедия этого парня потрясла всю Грузию осенью 2019 года.

Сандро Берадзе был найден мертвым 29 октября близ села Цхваричамия, неподалеку от Тбилиси, спустя пять дней поисков. Перед смертью Берадзе лично попрощался с родителями, назвав свою жизнь адом из-за зависимости от азартных игр и долгов.

"Мы общались на протяжении восьми месяцев, – вспоминает основатель движения "Матери против азартных игр". – Мы не встречались лично, говорили только по телефону. Когда Сандро позвонил мне впервые, он поблагодарил меня. Говорил, спасибо вам, Тамрико, что вы такое доброе дело делаете".

Женщина старалась вытащить Сандро из этой трясины всеми силами: была понимающим слушателем, настоятельно советовала хорошего психолога. Да и сам молодой мужчина пытался взять себя в руки, много переживал о теме лудомании в Грузии, думал, как ее можно решить.

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По словам Тамар Джапаридзе, он даже предложил ей сделать проект, направленный против рекламы азартных игр в городе. Обещал помочь как оператор. Но после летней поездки в Батуми, все начало резко меняться.

"Тогда он сказал мне, что едет в Батуми отдыхать с другом, – говорит Тамрико. – Я просила не делать этого, потому что Аджария – один из самых "опасных" регионов для лудоманов. А когда он оттуда вернулся, я позвонила и сразу поняла по голосу, что что-то не так".

Спустя некоторое время Джапаридзе узнала, что парня ищут его друзья и родители. Вся страна надеялась, что его все же отыщут, но чуда не произошло. Сандро покончил с собой, так и не сумев справиться со своей зависимостью к азартным играм.

"Сандро остался один на один со своим одиночеством, несмотря на то, что у него были друзья, близкие. Он знал, что был довольно известной персоной в Тбилиси – человек из хорошей семьи, из престижного района, оператор ведущего канала. Наверное, он подумал, что после его смерти начнутся какие-то правильные, действенные шаги со стороны государства. Он, действительно, много переживал о том, что в регионах Грузии у парней нет возможности, как у него, ходить к дорогостоящим психологам, им не могут помочь. Я думаю, что Сандро пожертвовал собой, чтобы спасти других", – говорит Джапаридзе.

Несмотря на печальный случай Сандро Берадзе, Тамрико Джапаридзе до сих продолжает бороться за судьбы лудоманов. При этом ее собственный сын, по словам матери, все также играет, отказываясь признаваться себя зависимым.

"Наверное, это мой крест – помогать чужим сыновьям и дочерям, но быть бессильной в случае со своим сыном", – говорит она.

"Выпрыгнул из окна на моих глазах"

"Мы начали встречаться, когда нам было по 20 лет, – рассказывает свою историю Нино Б., пожелавшая сохранить анонимность. – Уже тогда я знала, что он играет. Но все было по любви и мы создали семью. Тогда я просто не представляла, насколько серьезна эта проблема. Оказывается, он начал играть в 12-14 лет. Он без особых препятствий заходил в слот-клубы, а потом начал играть и онлайн. Его дядя, который часто бывал у них, был зависимым и играл в онлайн-игры. Мой муж смотрел на это и, видимо, тоже захотел".

Вскоре ситуация начала ухудшаться. Муж стал просить у жены деньги, требовал брать кредиты. В доме стало исчезать золото.

"Тогда я поняла, что все серьезно и с чем я столкнулась, – говорит женщина. – Порой, просыпаясь ночью, я обнаруживала, что его нет дома. Потом узнавала, что он был в казино. Эти игры стали высасывать из него всю энергию. Он был очень нервозным, ругался по любому поводу. Стал закомплексованным, потому что не мог найти деньги на игру. Вдобавок, начал ревновать меня, боялся, что я уйду к кому-то успешнее его".

Нино Б. была на девятом месяце, когда ее супруг впервые поднял на нее руку. В тот вечер молодая женщина в очередной раз говорила с мужем о его зависимости, о необходимости как-то решать проблему. Но мужчина настолько вышел из себя, что разбил все зеркала в доме, сломал двери.

"Он начал кричать, что больше не может этого терпеть, что ничего не может изменить. И в этом состоянии аффекта встал и выпрыгнул из окна пятого этажа. Это произошло прямо на моих глазах. Я была в шоке. Я подумала, что он умер. Но, посмотрев вниз, увидела, что он висит на балконе этажа ниже. Раньше он был спортсменом, футболистом, поэтому у него хватило сил спасти себя и ухватиться", – вспоминает Нино Б.

Таких манипуляций со стороны игромана становилось все больше. Он упорно повторял, что не может перестать играть, при этом не хотел слышать о разводе.

"Он говорил, что не сможет этого перенести, что я – это все, что у него есть, и если я разведусь с ним, то он покончит жизнь самоубийством. У лудоманов мысли о самоубийстве – вещь очень частая. Об их проблемах могут не знать родные, но от себя ведь не убежишь. Они прекрасно знают, что зависимы. Их убивает именно чувство вины", – говорит женщина.

Вскоре у пары родился сын. "Но он даже опоздал в роддом – должен был прийти в два часа, но пришел в пять, потому что те деньги, что ему дали для роддома, он проиграл. Представляете, деньги, что подарили нашему сыну, он тоже проиграл", – вспоминает молодая женщина.

Реальные проблемы у пары начались, когда Нино Б. уже не знала, как расплатиться с долгами. "Мужу самому было так плохо, что я моментами думала, уже лучше пусть он пойдет играть и ему станет хоть немного лучше. Он был похож на сумасшедшего, мог просто взять и заплакать. В такие моменты он был очень несчастным, ничто не приносило ему радость, кроме игры – ни я, ни наш ребенок, ничего".

Но вскоре настал момент, когда страх за мужа сменился страхом за свою безопасность и ребенка, и Нино Б. все же развелась с мужем. Сейчас его состояние, по словам женщины, намного хуже, чем раньше.

"Не знаю, сможет ли он когда-нибудь справиться с этой проблемой, – недоумевает она. – Его мать работает за границей, шлет ему деньги, а он все снова и снова проигрывает. Я пыталась ему помочь, отвела его к специалисту. Но он сам не хотел этого. А как помочь, если он не хочет?"

Все депрессии, психические срывы, насилие – все это было вызвано зависимостью к азартным играм, говорит Нино Б. "Игромания забирает у них всю жизненную энергию, постепенно они теряют связь с внешним миром, живут только игрой. Последняя же стадия лудомании – шизофрения", – уверена Нино Б.

Пугающая статистика

Тем временем азартные игры являются одной из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. Основатель движения "Матери против азартных игра" Тамар Джапаридзе утверждает, что в стране с населением 3,7 миллиона человек, уже около миллиона лудоманов.

Интерес к азартным играм есть и среди несовершеннолетних. Официальной статистики нет, но согласно исследованиям НПО, среди 14-летних жителей Грузии в азартные игры играют 28%, среди 16-летних – 58%, а среди 17-летних – 90% молодежи. Учитывая запрет на посещение казино и салоны игровых аппаратов для совершеннолетних, это все пользователи онлайн-казино.

Свой "вклад" в проблему лудомании внесла и пандемия коронавируса. По данным НПО, в период эпидемии COVID-19 на азартные игры cтали тратиться внушительные суммы. Только в январе 2020 года на онлайн-сайты азартных игр игроками было перечислено 135,6 миллиона лари, в феврале – 126 миллионов лари, а в марте – 96,5 миллиона лари.

Позициция государства

В Грузии с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. На на деле, конечно же, он может сделать это, используя личной номер другого человека.

Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Попытки исправить ситуацию со стороны правительства были и ведутся до сих пор. В декабре 2017 года в парламент Грузии поступили поправки, согласно которым во всех заведениях для азартных игр запретят играть гражданам Грузии до 21 года, а иностранцам – до 18 лет. Автором законопроекта являлось министерство финансов Грузии. Кроме того, в законе должно было появиться такое новое понятие, как люди с игровой зависимостью, которым будет запрещено играть в азартные игры.

Также в Грузии должен был появиться список страдающих игровой зависимостью. В него должны были попасть те, кто обратились с соответствующей просьбой в Службу доходов министерства финансов по собственной инициативе или те, кого внесут в этот список по решению суда.

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Срок пребывания в списке – три года. Игорные заведения будут обязаны проверять всех посетителей в реестре зависимых от игры лиц. Но этот список до сих пор не появился.

Попытка №2 была в 2019 году. Разработали и инициировали поправки шестеро депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Свою инициативу депутаты обосновали тяжелым социальным фоном в стране и желанием уберечь население от дополнительных рисков.

Но правки в законопроект вновь внести не удалось. Одним из спорных вопросов стало место размещения рекламы азартных или прибыльных игр. Согласно поправкам, реклама не должна находиться в радиусе 200 метров от религиозных, детских, учебных или медицинских учреждений, культурных и спортивных организаций и тем более на их территории. В итоге законопроект поддержали всего 42 депутата вместо минимально необходимых 63.

Основные поправки должны были войти и в закон "О рекламе". Помимо всего прочего было предложено запретить рекламу азартных или прибыльных игр по телевидению, на радио, в Интернете или при помощи других средств коммуникации. Исключением должно было быть только указание этих заведений в качестве спонсоров и демонстрация их логотипа. Правда, и этого до сих пор не случилось.

Взгляд эксперта

Игровая зависимость – это такая же зависимость, как алкоголизм и наркомания, говорит психолог Диана Николашвили.

"Вроде бы химического элемента нет, человек ничего не принимает, но происходит точно такой же механизм, – утверждает эксперт. – Во время игры человек получает сильный заряд удовольствия. Центр удовольствия его мозга начинает активно вырабатывать эндорфины – гормоны счастья, и человек становится зависим от этого состояния. Каждый раз ему хочется получать больше и больше".

Для ясности понимания Николаишвили разделяет игровую зависимость на уровни. Все начинается с обычной забавы, но позже ведет за собой необратимые последствия, предупреждает психолог.

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"Первый – социальный уровень. Это когда человек ходит, скажем, в казино, чтобы развлечься, пообщаться, интересно провести время. В это время человек еще способен остановиться, у него включено критическое мышление. Он осознает, сколько он проиграл, сколько поставил – он себя контролирует", – объясняет Николаишвили.

Однако эта легкая стадия постепенно переходит во вторую. Во время нее человек перевоплощается в регулярного игрока, для которого игра становится неотъемлемой частью жизни. Критическое мышление пока еще присутствует, но игрок уже понимает, что хотя бы в неделю или в месяц раз ему это необходимо. У него появляется регулярная потребность играть и получать удовольствие через игру.

"Так рано или поздно он становится проблемным игроком. Это следующая стадия. Человек уже расценивает игру, как вариант получить прибыль. К примеру, нужны человеку несколько тысяч, первая мысль – выиграть эти деньги. Все мы знаем, что ни один человек не разбогател на казино, но он этого не понимает. Поэтому рано или поздно игрок проигрывает все", – говорит Николаишвили.

Самое печальное, что проиграв, игроман ищет себе оправдание. По его словам, виноваты все вокруг: человек, который раздал не те карты, ретроградный Меркурий и прочее. Тогда у лудомана повышается внутренняя тревожность, и вместо того, чтобы остановиться, он все больше и больше входит в раж.

Это переходит в четвертую стадию – стадию патологических игроков, где, к сожалению, явно определяется психологическая зависимость от игры.

Признаки зависимости:

когда человек при малейшей возможности идет играть. К примеру, ему захотелось развлечься: и первое, что ему пришло в голову, – азартные игры;

при невозможности играть у него начинается депрессивное состояние, наблюдается состояние уныния, проявляется агрессия;

после проигрыша всегда приходит раскаяние, но винит он не себя: игрок ищет причины извне;

желание делать ставки чаще и больше. Появляется потребность увеличивать обороты. Это говорит о том, что мозгу не хватает того количества эндорфинов, которые он получает от игры; Нельзя! Никаких азартных игр

вера в выигрыш. Зависимые люди всегда верят, что они найдут эту волшебную цифру или же человека, которого поставят рядом, а он притянет удачу;

количество долгов: чем глубже зависимость, тем долгов больше;

потеря самоконтроля. Человек не понимает, что то кольцо, что он ставит сейчас, это фамильная драгоценность, оно не имеет цены. Он настолько вовлечен в эту игру, что не контролирует свои поступки;

проблемы со здоровьем из-за стресса, нарушение сна, нарушение пищевых поведений – отказ от еды, булимия, проблемы с пищеварением и т. д.

За свою долгую и нервную деятельность в рамках движения "Матери против азартных игр" Тамрико Джапаридзе насмотрелась многого. По ее словам, только в январе 2020 года на почве игровой зависимости в Грузии было совершено четыре суицида.

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Самое ужасное, это когда Тамрико лично общается с ребятами-игроманами, всеми силами пытается помочь, а потом спустя время узнает об их гибели. В финале таких историй Джапаридзе всегда провожает этих несчастных в последний путь – идет или едет на их похороны, в каком бы уголке Грузии это не произошло.

Одна из самых кошмарных смертей, по воспоминаниям Тамар Джапаридзе, – был суицид молодого человека в Гурджаани (регион Кахети). Парень, по словам женщины, пожалел для себя даже веревку и повесился на проволоке в лесу. "Теперь веревки висят там на каждом дереве", – говорит она.

В своем прощальном письме другу игроман-самоубийца написал: "Умоляю, Заза, брат, прости! Я тебя очень люблю. Никогда не играй".