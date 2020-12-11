Нацбанк: слабый спрос сдерживает рост цен в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Динамика инфляции в Грузии в основном определяется слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится в следующем году, говорится в заявлении Нацбанка страны.

Годовая инфляция в три последних месяца составляла 3,8% процента. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях, уровень инфляции приблизится к целевому уровню в первой половине 2021 года.

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне >>

"Значительную роль в стимулировании совокупного спроса играет рост социальных и экономических бюджетных расходов, направленных на поддержку жителей бизнеса во время пандемии в 2020-2021 годах. Кроме того, принимается во внимание тот факт, что увеличены производственные затраты, вызванные дополнительными ограничениями", - отмечается в заявлении регулятора.

Нацбанк задумался об ужесточении денежно-кредитной политики

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии накануне принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%.

Ставка рефинансирования - это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

"Из-за все еще высокой долларизации экономики возможность смягчения денежно-кредитной политики ограничена. По оценкам, сохранение более жесткой денежно-кредитной политики может потребоваться в течение более длительного периода времени, в зависимости от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности", - отмечают в Нацбанке.

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В регуляторе подчеркнули, что в зависимости от развития экономических событий не исключается повышение ставки в будущем.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года после долгого периода ужесточения. Повышать ставку регулятор начал с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением курса.

НПО: причин смягчать монетарную политику нет

В неправительственной организации "Общество и банки" считают, что решение Национального банка Грузии оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне не изменит процентную ставку на уже взятые кредиты.

Согласно информации НПО, по данным на 1 ноября, в Грузии в целом выдано 123,3 тысячи кредитов на общую сумму около 6,8 миллиарда лари (порядка 2 миллиардов долларов). В том числе, выдано 51,1 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 миллиарда лари.

"Процентная ставка значительной части из общего количества кредитов привязана к ставке рефинансирования. Такие кредиты, по данным на 1 ноября, в общем кредитном портфеле составляют 42,9%. Среди них, самая высокая процентная ставка на потребительские кредиты – 14,67%, а самая низкая на ипотечные – 11,42%", - говорится в сообщении НПО.

В документе отмечается, что решение Нацбанка является продолжением осторожного подхода, проявленного в предыдущие периоды, и вызвано ухудшенными прогнозами на следующий год.

"Несмотря на то, что и в будущем году, на фоне сохраняющегося смягченного совокупного спроса, инфляционное давление на цены теоретически должно быть смягчено, растущие фискальные и социальные расходы нейтрализуют этот эффект. Аргументом приводится и высокий уровень долларизации. Следовательно, продолжительность жесткой денежной политики может быть увеличена с учетом ожиданий и совокупного спроса, сформированного в будущем", - сказано в сообщении.

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Кроме того, отмечают в НПО, текущие ограничения негативно влияют на совокупный спрос и предложение, что значительно увеличивает неопределенность. Следовательно, в связи с ростом рисков в 2021 году, на этот раз аргументов в пользу смягчения монетарной политики меньше.

Эксперт: ситуация в экономике Грузии прояснится в концу января

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе заявил, что Нацбанк оставил ставку на том же уровне, который действовал в последние полтора месяцев.

По его словам, по сравнению с началом года, уровень инфляции уменьшился и держится примерно на одинаковом уровне, и хотя он выше целевого показателя, но, тем не менее, это терпимо. С учетом этого обстоятельства, увеличивать ставку рефинансирования не следовало.

"С учетом того, что в ближайшие месяцы не будет отмечен всплеск экономической активности, наоборот, нас ждет "жесткая посадка", то есть сокращение экономической активности и, соответственно, снижение объема наличности в обращении, то, буквально взвесив все за и против, Нацбанк принял решение сохранить ставку", - отметил Арчвадзе.

По его мнению, уже к концу января будет более ясная картина, следует снизить эту ставку или внести изменения в сторону увеличения.