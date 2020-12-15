COVID-19 не помешал проведению реформ – отчет Минфина Грузии за 2020 год

В ходе своего выступления Мачавариани назвал 2020 год необычным, отметив, что пандемия радикально поменяла весь мир

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В ответ на пандемию коронавируса Грузия смогла найти довольно большой объем ресурсов, что является результатом здоровых макроэкономических и фискальных параметров, которые были у страны до COVID-19, заявил и.о. министра финансов Иване Мачавариани на презентации отчета ведомства.

В ходе своего выступления Мачавариани назвал 2020 год необычным, отмечая что пандемия радикально поменяла весь мир. Поэтому в своей презентации он сделал акцент на проведенных ведомством мероприятиях в ответ на пандемию, и рассказал о дальнейших планах.

Рассказывая о бюджетных параметрах, Мачавариани отметил, что значительно сократились текущие расходы, а капитальные расходы выросли до 8,5% от ВВП, что является одним из высоких показателей в мире.

Помощь доноров

Грузия была одной из первых стран, которая получила увеличенные средства в рамках текущей программы МВФ на борьбу с коронавирусом в мае текущего года. Переговоры с МВФ начались с марта, и совместно разработана фискальная рамка, на которой основывается экономика Грузии в период пандемии.

"Мы успешно завершили переговоры в апреле, и были первой страной, чью Антикризисную программу утвердил Валютный фонд. Этому предшествовала исправная фискальная политика прошлых лет, и высокое доверие МВФ к правительству", сказал Мачавариани.

Он подчеркнул, что именно переговоры с МВФ позволили Грузии получить быструю и объемную поддержку от партнерских донорских организаций. На данный момент подписаны соглашения на общую сумму в размере более 1,9 миллиарда долларов. Грузия находится на первом месте по объему помощи на душу населения от донорских организаций в период пандемии.

Здравоохранение, население, бизнес – на что тратятся деньги

Дополнительные средства из бюджета были направлены на поддержку сектора здравоохранения, а также помощь населению, и бизнесу, пострадавшему в результате пандемии.

Финансирование здравоохранения увеличилось более чем не 420 миллионов лари.

"Здесь важно и Ковид-проект Всемирного банка, в рамках которого успешно осуществляется управление пандемией, и большая часть необходимых закупок осуществляется прямо у производителей. Запланировано расширение данного проекта. Уже ведутся работы по приобретению вакцины против вируса, и организации логистики", - отметил Мачавариани.

На помощь населению из бюджета выделили 1,2 миллиарда лари. Разную денежную помощь из этих средств получают 1,7 миллиона граждан страны, а субсидией на коммунальные платежи пользуются до 2,5 миллиона граждан.

1,2 миллиарда лари распределили на помощь нанятых работников, самозанятых, социально незащищенные группы, детей до 18 лет и студентов. Целью было максимально охватить все категории населения, пострадавшие в результате пандемии.

Более 1,6 миллиардов лари выделили на поддержку бизнеса. Реализованы льготы по налогу на прибыль и имущество, которыми пользуются более 33 тысяч компаний, на более 425 тысяч рабочих мест.

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Была оказана поддержка секторам туризма, строительства и сельского хозяйства. Для увеличения доступа к финансам частного сектора заработала кредитно-гарантийная схема, и вместе с тем, в коммерческих банках обеспечили долгосрочную ликвидность лари.

Налоговое администрирование

В течении 2020 года более 50 тысячам налогоплательщиков отсрочены налоговые обязательства на общую сумму более 400 миллионов лари.

На сайте Службы доходов созданы новые электронные системы, что позволило беспрепятственно выдавать компенсации и воспользоваться налоговыми льготами.

Мачавариани особо выделил работу Службы доходов, проделанную с первых же дней в процессе борьбы с коронавирусом. Ведомство осуществило все необходимые мероприятия, что обеспечило беспрепятственное и безопасное передвижение грузов и пассажиров на территорию Грузии.

На пограничных КПП создано 11 зон для изоляции, куда перевозят лиц из группы повышенного риска (с симптомами вирусной инфекции), смонтированы дистанционные термосканеры, и проверка проводится всем въезжающим в Грузию.

На сухопутных КПП, и всех трех аэропортах установлено 14 полевых палаток, где всем приезжим проводят тестирование, на границах работает специально созданная группа эпидемиологов из 28 специалистов и 50 операторов. Проходит тестирование водителей, участвующих в международных перевозках. Тестирование провели 146,7 тысячам водителей, выявлено более 3,2 тысяч случаев инфицирования.

Расширена сфера электронных услуг, в рамках которой процедуры таможенного оформления проходят дистанционно.

Реформы для экономического роста

С 17 ноября 2020 года налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат НДС осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.

В первый же месяц нововведением воспользовались более 10 тысяч налогоплательщиков, возвращено более 165 миллиона лари.

Рост пенсий

Важным шагом Мачавариани назвал рост пенсий на 20 лари. Кроме того, на 50 лари больше получают пенсионеры, которым больше 70 лет. Размер пенсии в Грузии сегодня составляет 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.

C 1 января согласно новым правилам индексации пенсий для возрастных пенсионеров вырастут пенсионные выплаты: пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. Согласно принятому законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

Важные вызовы

Среди среднесрочные вызовов, Мачавариани назвал сокращение государственного долга, сокращение дефицита, сохранение капитальных расходов в размере 8% от ВВП, эффективность налогового администрирования, сокращение фискальных рисков, а также комплексная реформа государственных предприятий.

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Размер государственного долга составляет 60% ВВП, что, по словам и.о. главы Минфина не вызывает тревоги, но отметил, что следует проявить осторожность, чтобы в ближайшие годы, этот долг не увеличился. В ближайшие 4-5 лет страна должна стараться постепенно выплатить долг, чтобы в случае очередного мирового кризиса, страна вновь смогла мобилизовать средства.