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Пандемия коронавируса COVID-19. Мама и дочь в масках целуются в районе Куинс, Нью-Йорк, США перед началом занятий в школе

Когда закончится эпидемия коронавируса: прогнозы экспертов 2021

© AP Photo / Mark Lennihan
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1666)
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Смертельно опасный вирус уже больше года бесчинствует на нашей планете – эпидемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей по всему миру, вынудив их приспособиться к новой реальности

Соответственно, всех беспокоит вопрос, когда закончится эпидемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений.

Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, представляет прогнозы экспертов в связи с тем, когда закончится эпидемия коронавируса.

Когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса в 2021-м не закончится – такого мнения придерживаются практически все эксперты, хотя прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные.

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Одни считают, что эпидемия коронавируса завершится к концу 2022 года. Иные думают, что коронавирус останется частью нашей жизни до конца 2023, даже если будут созданы эффективные вакцины.

По самым мрачным прогнозам мир распрощается с эпидемией лишь через четыре года, что обусловлено потенциальным волнообразным течением инфекции.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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Эпидемия коронавируса, по прогнозу некоторых экспертов, пойдет на спад, когда большая часть населения планеты переболеет. По мнению других, снизить заболеваемость поможет массовая вакцинация.

В 2021 году, по прогнозам экспертов, в целом ожидается снижение заболеваемости, однако в начале года новая волна коронавируса ожидается в странах, ослабивших карантинные меры и правила безопасности на новогодние и рождественские праздники. Специалисты говорят, что вирус особенно активен поздней осенью и ранней весной.

К лету, по прогнозу специалистов, образуется массовый иммунитет, что станет началом конца эпидемии коронавируса, хотя ряд ограничений будет сохранятся, да и правила безопасности соблюдать придется. При этом эксперты отмечают, что при низком иммунитете можно переболеть коронавирусом повторно.

Относительно всеобщей вакцинации прогноз экспертов таков, что в лучшем случае она начнется в 2021-м летом. Сложной задачей, по их словам, является производство достаточного количества вакцинных доз, а в первую очередь прививать во всех странах будут людей группы риска – медиков, пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями.

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По прогнозу экспертов, в 2021 году изменится многое – государства поэтапно начнут открывать границы для туристов, хотя авиакомпании могут потребовать сертификаты о вакцинации, а ношение масок во всем мире может стать социальной привычкой.

ВОЗ объявил вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 93,1 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса

За время пандемии в мире скончались около двух миллионов человек, а выздоровели более 50 миллионов заболевших.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1666)


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