Когда закончится эпидемия коронавируса: прогнозы экспертов 2021

Смертельно опасный вирус уже больше года бесчинствует на нашей планете – эпидемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей по всему миру, вынудив их приспособиться к новой реальности

Соответственно, всех беспокоит вопрос, когда закончится эпидемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений.

Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, представляет прогнозы экспертов в связи с тем, когда закончится эпидемия коронавируса.

Когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса в 2021-м не закончится – такого мнения придерживаются практически все эксперты, хотя прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные.

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Одни считают, что эпидемия коронавируса завершится к концу 2022 года. Иные думают, что коронавирус останется частью нашей жизни до конца 2023, даже если будут созданы эффективные вакцины.

По самым мрачным прогнозам мир распрощается с эпидемией лишь через четыре года, что обусловлено потенциальным волнообразным течением инфекции.

Эпидемия коронавируса, по прогнозу некоторых экспертов, пойдет на спад, когда большая часть населения планеты переболеет. По мнению других, снизить заболеваемость поможет массовая вакцинация.

В 2021 году, по прогнозам экспертов, в целом ожидается снижение заболеваемости, однако в начале года новая волна коронавируса ожидается в странах, ослабивших карантинные меры и правила безопасности на новогодние и рождественские праздники. Специалисты говорят, что вирус особенно активен поздней осенью и ранней весной.

К лету, по прогнозу специалистов, образуется массовый иммунитет, что станет началом конца эпидемии коронавируса, хотя ряд ограничений будет сохранятся, да и правила безопасности соблюдать придется. При этом эксперты отмечают, что при низком иммунитете можно переболеть коронавирусом повторно.

Относительно всеобщей вакцинации прогноз экспертов таков, что в лучшем случае она начнется в 2021-м летом. Сложной задачей, по их словам, является производство достаточного количества вакцинных доз, а в первую очередь прививать во всех странах будут людей группы риска – медиков, пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями.

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По прогнозу экспертов, в 2021 году изменится многое – государства поэтапно начнут открывать границы для туристов, хотя авиакомпании могут потребовать сертификаты о вакцинации, а ношение масок во всем мире может стать социальной привычкой.

ВОЗ объявил вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 93,1 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии в мире скончались около двух миллионов человек, а выздоровели более 50 миллионов заболевших.

Материал подготовлен на основе открытых источников