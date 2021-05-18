Кому доверится общественности Грузии: партий много, а выбора нет

"Грузинская мечта" укрепила позиции, "Нацдвижение" выдает поражение за триумф, а сфера здравоохранения лишилась удобной отговорки – спрос на вакцинацию в Грузии опередил предложение. Всю неделю пресса уточняла детали

Как только лидер оппозиционного "Единого национального движения Ника Мелия вышел из тюрьмы под залог Евросоюза, в партии заговорили о том, что парламент важно использовать в качестве оружия для политической борьбы ("Резонанси", 12.05). И снова оружие, и опять покой нам только снится… Похоже, "Нацдвижение" видит свое предназначение исключительно в борьбе за власть, даже не помышляя об интересах граждан.

Что, кстати, подтверждает и тактика ЕДН. По мнению аналитика Заала Анджапаридзе, если националы войдут в парламент, они признают, что вся их 6-месячная риторика о подтасовке голосов была большой ложью (14.05). Вряд ли все оппозиционные партии отзовутся на призыв Мелия вновь объединить усилия – на сей раз перед местными выборами (13.05).

Бутафория как политический процесс

Да и сам председатель "Нацдвижения", скорее всего, не верит всерьез в возможность такого объединения. Начиная с 2012 года националам не удалось провести в выборные органы ни одного мажоритария, даже сельского (13.05). Стала ли отмена назначенной на 15 мая массовой акции протеста еще одним признанием слабости ЕНД? – задает вопрос "Резонанси" (14.05).

В самой партии отказ от прежней тактики готовы объяснить новыми условиями, что в общем-то укладывается в понятие политической гибкости. Однако такой поворот диссонирует с предыдущими ультрарадикальными заявлениями, обещаниями и требованиями, которыми националы сами себя загнали в тупик. Войдя в парламент, "Нацдвижение" станет бутафорией, – не стал церемониться с оценками политолог Паата Закареишвили ("Ахали таоба", 14.05).

Оппозиция морально разгромлена, согласен Мамука Гамкрелидзе (10.05). Недовольство прорвалось разом. "Стратегия возрождения" обвиняет "Нацдвижение" в атаках на ее страницы в "Фейсбуке" ("Резонанси", 10.05). "Лело" формирует в парламенте оппозиционную фракцию, включив в нее депутата, покинувшую ЕНД (14.05). Стоило ли впустую терять столько времени?!

Тамар Чхеидзе пытается напомнить, что бойкот привлек внимание международной общественности ("Ахали таоба", 13.05). Но вправе ли считаться целью демонстрация собственной несостоятельности?! Выискивать одобрительные интонации в нейтральных фразах зарубежных партнеров никому, конечно, не возбраняется. Однако убедит ли это общественность?

Скажем, поверит ли она утверждению Хатии Деканоидзе, что выплаченный Евросоюзом залог за Мелия означает… признание статуса политзаключенного (11.05)? Или воспримет ли на фоне полугодового бойкота парламента обвинение Заала Удумашвили: "Мечта" старается оставить вне игры главную оппозиционную силу страны (13.05)?

Войдет ли "Нацдвижение" в парламент – мнения в партии разошлись >>

Впрочем, и для оппозиции, и для правящей команды актуально звучит предостережение бывшего лидера ЕНД Саломе Самадашвили: "Лишенная интеллекта партия, каким бы числом сторонников она ни располагала, не в состоянии развиваться и обеспечить себе будущее" ("Резонанси", 13.05).

Вакантно ли место у штурвала?

Большинство аналитиков уверены, "Грузинской мечте" не составит труда набрать на местных выборах обговоренные 43% голосов и остаться у власти. Но с существенной оговоркой – на данный момент. Потому что ситуация постоянно меняется, а уверенности в том, что правящая партия всерьез готовится соперничать со всеми новыми игроками, нет.

Не потому ли оппозиционно настроенные эксперты не перестают заниматься подсчетами? Если ЕНД войдет в парламент, а "Мечту" покинет около 10 депутатов, рассуждает Ника Читадзе, есть шанс, что власть сменится и без выборов (14.05). Но не менее важно, кто встанет к штурвалу с выборами или без них?! С уходом Бидзины Иванишвили из политики (формальным или реальным) многие, кто считал себя в долгу перед ним, сняли с себя моральные обязательства.

Аналитик Гия Хухашвили не сомневается, что собственную игру начала Саломе Зурабишвили. Ситуация ей благоприятствует. Имидж жесткого политика, который завоевал премьеру Ираклию Гарибашвили симпатии определенных слоев общества, стал помехой на международном уровне. Опытный дипломат Зурабишвили не замедлила перевести на себя всю внешнюю политику государства и стала независимо осуществлять свои президентские полномочия. Чего не осмелилась бы сделать при Иванишвили и Гахария ("Квирис палитра", 10-16.05).

Возросшая роль президента наглядно проявилась при утверждении поправок, связанных с усилением наказания за мелкие правонарушения. Ряд экспертов сочли, что они направлены против оппозиции. Впрочем, любопытно в данном случае другое – упреки были адресованы не столько правительству и парламенту, сколько именно Зурабишвили, которая не наложила на законопроект вето.

При этом президент разошлась во мнении с послом США и представителями некоторых международных структур. Надо признать, что значительная часть грузинской общественности готова всячески поддерживать подобную независимую позицию. "Ни европарламентариев, ни американского посла совершенно не касается, какие поправки вносит в закон грузинский парламент", – резко озаглавила одну из публикаций "Грузия и мир" (12-18.05).

На днях газеты представили и другого нового игрока на политическом поле – бизнесмена Левана Васадзе. Многие эксперты полагают, что пока он недооценен как фигура. В отличие от Мелия, с освобождением которого существенных перемен в политических процессах никто не ожидал ("Резонанси", 11.05), Васадзе способен объединить ультраконсервативный электорат. А это может оказаться намного весомей преодоления избирательного барьера.

Продолжает оставаться в опутанной загадками тени Георгий Гахария. Аналитики сходятся на том, что интрига с его выходом на авансцену несколько затянулась. Эксперт Рамаз Сакварелидзе предполагает, что Гахария ждет, когда разложится мозаика, чтобы определить в ней свое место ("Ахали таоба", 12.05). Напомним, однако – общественные ожидания были связаны с тем, что экс-премьер место в грузинской политике станет не определять, а активно завоевывать!..

Вскользь о главном

В ходе чтения газет возникает подозрение, что государственные институты устраивает, когда пресса вольно или невольно отвлекает внимание общества от жизненно важных вопросов. Концентрирует его, скажем, на межпартийных склоках, скандальных протестах, выяснении отношений между лидерами. Увлекательно читается и, что особенно важно, уводит взгляд в сторону от ответственности официальных структур и правительства.

Шота Арвеладзе никто пока официально кандидатом в мэры не выдвигал, однако таксисты уже осаждают его вопросом, не захочет ли он поменять белый цвет такси на другой ("Резонанси", 10.05)? При этом большинству газет неинтересно разбираться, отчего бензин так подорожал, что стал одним из главных факторов резкого роста потребительских цен. Кстати, в ценах налицо гендерное неравенство: домашние мужские шлепанцы подорожали на 34,6%, а женские почему-то только на 8,8 ("Сакартвелос Республика", 12-13.05)!

Ниже, чем у мужчин, и доля представительниц прекрасного пола, пристрастившихся к азартным играм. Объемы игорного бизнеса потрясают – в прошлом году оборот составил 18 миллиардов лари. Не меньше удивляет рядовых граждан и крайне лояльное отношение государства. Настрого запретив посещение кладбищ в пасхальные дни, оно разрешает беспрепятственно собирать в казино толпы игроков. Привилегия "слотклубкластеров" ("Квирис палитра")!

Власть неохотно считается с общественным мнением и зачастую искаженно его трактует. До последнего момента настойчиво объясняла низкие темпы вакцинации в стране пережитками и незрелостью общества. Стоило, однако, завезти вакцины в ощутимом количестве и изменить принцип доступа к ним, как выяснилось, что для желающих не хватает мест ("Резонанси", 13.05) и дело в неудовлетворительной организации процесса.

Ответственные эпидемиологи стали вдруг наперебой делиться планами расширения площадок для осуществления прививок. Словно позабывали, что ориентир – вакцинировать до конца года 60-65% населения – был известен изначально. Причина же отставания кроется не в отсталом мышлении людей, а в плохо подготовленной к массовой вакцинации системе здравоохранения.

Впрочем, с какой стати все это обсуждать, если под рукой увлекательные проблемы политико-криминального свойства? Если внушительная группа народных избранников никак не разберется, надо ли за депутатскую зарплату исполнять депутатские полномочия?

Если, наконец, у Грузии уникальный экс-президент, своими непредсказуемыми заявлениями из Киева постоянно мешающий обществу сосредоточиться на главном?..

К великой, надо заметить, радости правящей элиты…

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