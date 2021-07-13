"Крестовое побоище" на Руставели: при чем тут ЛГБТ?!

"Тбилиси прайд" все-таки завершился избиением, но не представителей сексуальных меньшинств, а… журналистов. Кто стоит за этой провокацией, кому она была выгодна? - задается вопросом грузинская пресса

Всю минувшую неделю грузинская пресса занималась анализом процессов, связанных с пропагандистскими мероприятиями по правам сексуальных меньшинств. Особые опасения внушал запланированный на 5 июля гей-парад. Противники грозились собрать на проспекте Руставели разъяренных граждан с разных концов страны. Организаторы "Тбилиси прайда" шествие отменили, что не остановило участников контракции. Те набросились на журналистов, избили их, сломали аппаратуру, сорвали флаг Евросоюза перед парламентом ("Резонанси", 6.07)…

Аналитик Вахтанга Дзабирадзе выразил опасение, что у страны появился шанс вернуться в беспредел 90-х, последовавший за событиями 9 апреля (8.07). Другие эксперты были больше озабочены имиджем Грузии. "Как нам постучаться в Евросоюз с окровавленными журналистами?" - спросил эксперт Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 8.07).

Однако смерть оператора Лексо Лашкарава обнулила все прогнозы, сделав ситуацию совершенно непредсказуемой…

События и факты

"Берегитесь прайдисты!"

Лашкарава выписали из клиники на третий день после нападения, а на пятый он неожиданно скончался. Трагедия случилась уже после выхода последних на прошлой неделе номеров газет. Но многие эксперты еще до этого пророчили, что события так просто не улягутся. И вот…

Мнения прессы по поводу "Тбилиси прайда" изначально сильно разошлись. "Берегитесь, прайдисты!" – открыто грозила "Асавал-Дасавали" (5-11.07). Добавив, что ЛГБТ-пропаганда хуже "чумы" и от нее надо избавляться в зародыше. А "Сакартвелос Республика" (9-11.07) не особенно пыталась осудить даже избиение коллег. Насилие недопустимо, согласен автор, но почему никто не протестует против насилия, которое в режиме нон-стоп исходит от критических медиа?

Подобные настроения некоторые эксперты расценили не только в качестве поощрения насилия к участникам "прайда", но и как попытку руками экстремистов запугать прессу и общество. Это было хорошо спланированное нападение на медиа, утверждала член "Лело" Ана Нацвлишвили ("Резонанси", 7.07). Действительно, били-то, не разбирая, кто какие каналы и издания представляет. Все 53 избитых – журналисты, и это уже выглядит как целенаправленная акция. Вдобавок экстремисты стали преследовать молодежь, чей внешний вид пришелся им не по нраву.

Вопрос лишь в том, кто за ними стоял, кому это было выгодно? Даже в "горячих" точках медиа пользуется неприкосновенностью, возмутился генсек "Грузинской мечты" и тбилисский мэр Каха Каладзе ("Ахали таоба", 6.07). Геев на Руставели не было, а агрессии к журналистам правительство просто не ожидало, - полагает аналитик Торнике Шарашенидзе (7.07).

С ним, правда, не согласен бывший депутат Давид Чичинадзе: власть решила проучить журналистов (7.07). На власти лежит 100% ответственности за все, - заявила член Республиканской партии Натия Самнидзе. Впрочем, это могло оказаться на руку многим силам, некоторые из которых не скрывают своей заинтересованности в дестабилизации страны. Эксперт Вахтанг Маисая даже усматривает в случившемся элементы гибридной войны против Грузии (6.07).

Крест без Христа

Именно так назвала "Версия" (7-13.07) крест, оказавшийся на месте сорванного флага Евросоюза перед парламентом. Грузинские фашисты взяли Тбилиси, и их целью была не защита традиций, считает газета, а смена западного курса страны. Примечательно, что европейцы дали понять: они не увязывают случившееся с позицией грузинского руководства. Важно, что председатель парламента собственными руками водрузил флаг на прежнее место, подчеркнул еврокомиссар Оливер Вархей ("Резонанси", 8.07). Аналогично мнение высказала и европарламентарий Виола фон Крамон (9.07).

В принципе, наиболее емкую оценку событиям дал академик Темур Нанеишвили: на Руставели одно безобразие столкнулось с другим (7.07). Такого рода акции, излишне апеллирующие к отличиям, лишь способствуют дискриминации, сказал о планировавшемся гей-параде Ираклий Гарибашвили (7.06). Кое-кто из противников премьера истолковал его слова как карт-бланш "защитникам" традиций.

Однако Вахтанг Дзабирадзе справедливо заметил, что напряженность создают все – и позиция, и оппозиция, и организаторы "Тбилиси прайда". Нравится кому-то или нет, но для абсолютного большинства страны парад был неприемлем, подчеркнул политолог. Надо же учитывать реальную ситуацию, когда что-то планируешь (8.07)?! А психолог Нана Мамулашвили объясняет возросшую агрессию в обществе длительным пребыванием людей в изоляции из-за пандемии ("Сакартвелос Республика", 9-11.07).

Высказывается мнение и о том, что подобными акциями и конфликтами внимание общества отвлекается от главных проблем, как, к примеру, утверждение судей. В Грузии не существует суда, заявил "Ахали таоба" (5.07) бывший председатель Тбилгорсуда Мамука Ахвледиани. Из 300 судей, согласен адвокат Мамука Нозадзе ("Квирис палитра", 5-11.07), около 20 приходятся друг другу супругами, еще столько же – братьями и сестрами, а остальные – двоюродными родственниками. Такого не встретишь в судебной системе ни одной другой страны.

Что касается реального отношения грузинского общества к сексуальным меньшинствам, то его ясно выразил актер и писатель Гиви Сихарулидзе. "Я этих людей и на свой день рождения приглашу, и на свадьбу, только парад не надо устраивать и демонстрировать все это детям" ("Резонанси", 6.07).

Впрочем, сами геи и представители других ЛГБТ-сообществ среди активистов "прайда" или пострадавших, похоже, вообще не фигурируют. Не исключено, что они понадобились лишь как дополнительный повод для выдвижения ультиматумов. Ведь другим языком общения друг с другом грузинская политэлита, к сожалению, не владеет.

В том, как разворачиваются процессы, Заал Анджапаридзе усмотрел попытку воспроизвести широкий общественный протест и повторить события "гавриловской ночи". Однако повод на этот раз другой, и эксперт предположил, что повторно это не сработает. Общество больше не поддастся на провокацию (9.07). Тем не менее, после кончины Лексо Лашкарава ситуация становится все более неуправляемой.

В обстановке политического ажиотажа расследование причин смерти вряд ли способно оказать влияние на характер протеста.

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