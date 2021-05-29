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Солнечное затмение

"Как откушенное яблоко" - редчайшее солнечное затмение можно будет увидеть в России

photo : Pixabay / artbyrandy
Россия
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Темы:
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Жители Москвы увидят частичное затмение, а вот тем, кто живет в Якутии повезло – они смогут наблюдать особенное кольцеобразное затмение впервые за последние 50 лет

ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Россияне в первой половине июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов – Якутии – будет видно кольцеобразное затмение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт космических исследований РАН.

"Ближайшее затмение случится 10 июня. Частичное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко", – рассказал старший научный сотрудник Олег Угольников. 

При такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит - смотреть на небо для тех, кто хочет увидеть, надо ровно в 14.27 мск.

Зато на северо-востоке Якутии можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

"Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию России", - отметил Угольников.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды.

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Темы:
Тайны космоса и новые открытия (12)

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