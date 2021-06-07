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Кети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

"Какой мужчина": Кети Топурия показала редкий снимок с красавцем-мужем

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210607/251953051/Kakoy-muzhchina-Keti-Topuriya-pokazala-redkiy-snimok-s-krasavtsem-muzhem.html

Певица трогательно поздравила избранника с днем рождения и вызвала зависть своих подписчиц в Instagram

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия спровоцировала зависть поклонниц: солистка группы A'Studio показала редкий кадр со своим супругом Львом Деньговым.

Недавно Топурия снова вышла замуж и родила второго ребенка. Певица редко делится личными кадрами и рассказывает о своем муже-бизнесмене. Вот почему эмоциональная публикация, посвященная дню рождения возлюбленного певицы, вызвала ажиотаж в Сети.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Топурия поделилась с подписчиками редким снимком и посвятила трогательные строчки своему супругу. На фотографии Кети и Лев позировали в салоне частного самолета в солнцезащитных очках.

"Сегодня важный день: сегодня родился тот, кто делает меня самой счастливой", – подписала семейный кадр певица.

Поклонники поспешили поздравить мужа певицы, а некоторые даже позавидовали Топурия, ведь рядом с ней находится "самый красивый мужчина".

"Муж-красавец", "Боже, какой мужчина", "Завидую вам, очень классный муж", "Пусть носит на руках и в сердце!", "На него смотреть – уже счастье", – прокомментировали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)

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