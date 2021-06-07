"COVERS" – эксперимент Little Big наделал шумихи в Сетях

Эксперимент Little Big под названием COVERS вызвал неоднозначную реакцию слушателей – одни в восторге, другие просят больше такого не делать

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группа Little Big выложила в Сети новый мини-альбом "COVERS". Альбом содержит пять треков и один из них, "Mamma Maria", многие уже слышали.

С песней группы Ricchi e Poveri "Mamma Maria" Илья Прусикин и Софья Таюрская выступали в новогоднем "Вечернем Урганте" (эфир от 30 декабря 2020) и порадовали фанатов.

Здесь же кавер на "Колдунью" Надежды Кадышевой и ее "Золотого кольца". Необычна сама подача – женская партия досталась Ильичу, он поет ее не изменяя текста. А вот русско-народная подпевка досталась Соне.

В альбоме также представлены "Barbie Girl" – визитная карточка группы Aqua и дебютный сингл группы Ramones – "Blitzkrieg Bop".

Ну надо заметить, что поклонники Little Big неоднозначно восприняли новинку. Кто-то пишет в соцсетях, что им очень понравился эксперимент, другие критикуют "COVERS" и просят коллектив избегать подобных экспериментов.

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