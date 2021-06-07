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Little Big на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

"COVERS" – эксперимент Little Big наделал шумихи в Сетях

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210607/251953247/COVERS---eksperiment-Little-Big-nadelal-shumikhi-v-Setyakh.html

Эксперимент Little Big под названием COVERS вызвал неоднозначную реакцию слушателей – одни в восторге, другие просят больше такого не делать

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группа Little Big выложила в Сети новый мини-альбом "COVERS". Альбом содержит пять треков и один из них, "Mamma Maria", многие уже слышали.

С песней группы Ricchi e Poveri "Mamma Maria" Илья Прусикин и Софья Таюрская выступали в новогоднем "Вечернем Урганте" (эфир от 30 декабря 2020) и порадовали фанатов.

Здесь же кавер на "Колдунью" Надежды Кадышевой и ее "Золотого кольца". Необычна сама подача – женская партия досталась Ильичу, он поет ее не изменяя текста. А вот русско-народная подпевка досталась Соне.
В альбоме также  представлены "Barbie Girl" – визитная карточка группы Aqua и дебютный сингл группы Ramones – "Blitzkrieg Bop". 

Ну надо заметить, что поклонники Little Big неоднозначно восприняли новинку. Кто-то пишет в соцсетях, что им очень понравился эксперимент, другие критикуют "COVERS" и просят коллектив избегать подобных экспериментов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
Теги:
Little Big

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