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Звезда Little Big Софья Таюрская подтвердила свой роман с Ильичем

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (53)
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Признание солистки рейтинговой группы прозвучало в передаче "Осторожно, Собчак" и произвело фурор в Сети

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Звезда российской группы Little Big Софья Таюрская раскрыла свой роман с Ильей Прусикиным: откровенное признание прозвучало в программе ведущей Ксении Собчак.

Слухи о романе солистов Little Big давно ходили по Сети, но звезды игнорировали доводы поклонников и СМИ. Причиной стало то, что Прусикин расстался с супругой – певицей Татаркой – и стал все чаще появляться на публике вместе с коллегой. И вот спустя целый год пара наконец-то решилась рассказать правду.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Little Big. Коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии GQ

 

Софья Таюрская пришла на шоу "Осторожно, Собчак", где разоткровенничалась о личном – солистка Little Big подтвердила, что встречается с Ильичем.

Общаясь с ведущей Ксенией Собчак, звезда пожаловалась: она не могла рассказать правду из-за того, что ее считали и считают разлучницей, не глядя на то, что она сама вышла из сложных отношений, длиной в семь лет.

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Little Big на премии "Новое Радио AWARDS"

 

"Он расстался с женой в 2019 году, а наши отношения начались в 2020 году. Но все равно я оказалась разлучницей", – сказала Таюрская.

Ранее состоялась премьера нового клипа Little Big c метал-шоу и взорвала YouTube

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Теги:
Евровидение, Россия

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