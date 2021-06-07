"Еще секунда и забрали бы": Бузова сбежала от итальянской полиции

Поведение телезвезды не понравилось стражам порядка и Бузову попытались прогнать от "жемчужины" Рима

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова сбежала от полицейских в Италии – о своем приключении звезда рассказала подписчикам в Instagram.

Бузова посетила церемонию вручения премии "Муз-ТВ", куда приехал и ее бывший парень Дава в компании Филиппа Киркорова. После этого певица отправилась в отпуск в Италию, где с ней приключилось неприятное происшествие, о котором звезда рассказала в своем микроблоге.

Бузова призналась, что сбежала от итальянской полиции: стражам порядка не понравилось поведение ведущей у знаменитой достопримечательности.

photo: Buzova86 / Instagram Ольга Бузова в Италии

По римской традиции, звезда приехала к фонтану Треви, где хотела загадать желание и бросить монетку. Выполнив задачу, певица и ее PR-агент столкнулись с местной полицией. Полицейские попытались прогнать звезду, но Бузова не хотела покидать место.

"Мы были у фонтана и хотели сфотографироваться. Если хочу – значит делаю", – посетовала ведущая в Instagram и показала яркие кадры.

После фотосессии Бузовой и агенту пришлось буквально убегать от полиции, которая шла по пятам за нарушителями. Все закончилось благополучно, но звезда надолго запомнит свое путешествие по Италии.

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