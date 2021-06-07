18:37 07 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Певица Ольга Бузова

"Еще секунда и забрали бы": Бузова сбежала от итальянской полиции

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
172 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251863043.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210607/251954261/Esche-sekunda-i-zabrali-by-Buzova-sbezhala-ot-italyanskoy-politsii.html

Поведение телезвезды не понравилось стражам порядка и Бузову попытались прогнать от "жемчужины" Рима

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова сбежала от полицейских в Италии – о своем приключении звезда рассказала подписчикам в Instagram.

Бузова посетила церемонию вручения премии "Муз-ТВ", куда приехал и ее бывший парень Дава в компании Филиппа Киркорова. После этого певица отправилась в отпуск в Италию, где с ней приключилось неприятное происшествие, о котором звезда рассказала в своем микроблоге.

Бузова призналась, что сбежала от итальянской полиции: стражам порядка не понравилось поведение ведущей у знаменитой достопримечательности.

Ольга Бузова в Италии
photo: Buzova86 / Instagram
Ольга Бузова в Италии

По римской традиции, звезда приехала к фонтану Треви, где хотела загадать желание и бросить монетку. Выполнив задачу, певица и ее PR-агент столкнулись с местной полицией. Полицейские попытались прогнать звезду, но Бузова не хотела покидать место.

"Мы были у фонтана и хотели сфотографироваться. Если хочу – значит делаю", – посетовала ведущая в Instagram и показала яркие кадры.

После фотосессии Бузовой и агенту пришлось буквально убегать от полиции, которая шла по пятам за нарушителями. Все закончилось благополучно, но звезда надолго запомнит свое путешествие по Италии.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться