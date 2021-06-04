Новый парень? Бузову подловили на свидании с известным рэпером

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российскую ведущую Ольгу Бузову застукали в ресторане с новым ухажером: в Сети строят предположения и делают ставки на новые отношения звезды.
Бузова не так давно рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном, но певицу уже подозревают в новом романе.
Бузова рассказала о необычном свидании и спровоцировали активные действия фанатов. Поклонники сопоставили снимки и метки в соцсетях, после чего решили, что звезда встречается с рэпером Радием.
View this post on Instagram
Издание Life поделилось скрытой видеозаписью свидетеля, который застукал Бузову и Радия в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Оба не замечали ничего вокруг – увлеченно разговаривали и не отрывали глаз друг от друга.
Бузова постоянно жестикулировала, улыбалась и старалась поближе придвинуться к "звезде кальянного рэпа", как поклонники прозвали Радия.
Ранее певица показала свой "уникальный" райдер и опозорилась в Волгограде.
Читайте также:
- Коммунисты хотят запретить выступления Бузовой в России
- "Я – королева": Бузова оконфузилась на выступлении в Волгограде
- Как-то не для Кремля – подписчики Бузовой не оценили ее наряд
- Необычное свидание Бузовой: что подарил поклонник певице – видео
- Обиженная Бузова решила вернуть обновки Balenciaga грузинскому дизайнеру