Новый парень? Бузову подловили на свидании с известным рэпером

По словам свидетелей, телезвезда и "новый ухажер" сидели очень близко друг к другу и не умолкали ни на минуту

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российскую ведущую Ольгу Бузову застукали в ресторане с новым ухажером: в Сети строят предположения и делают ставки на новые отношения звезды.

Бузова не так давно рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном, но певицу уже подозревают в новом романе.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Певица Ольга Бузова

Бузова рассказала о необычном свидании и спровоцировали активные действия фанатов. Поклонники сопоставили снимки и метки в соцсетях, после чего решили, что звезда встречается с рэпером Радием.

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Издание Life поделилось скрытой видеозаписью свидетеля, который застукал Бузову и Радия в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Оба не замечали ничего вокруг – увлеченно разговаривали и не отрывали глаз друг от друга.

Бузова постоянно жестикулировала, улыбалась и старалась поближе придвинуться к "звезде кальянного рэпа", как поклонники прозвали Радия.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev Певица Ольга Бузова

Ранее певица показала свой "уникальный" райдер и опозорилась в Волгограде.

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