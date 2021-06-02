Дешевая колбаса, хлеб и вода: Бузова раскрыла свой "уникальный" райдер

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Телеведущая Ольга Бузова решила ответить всем хейтерам, которые обвиняют ее в завышенных запросах: звезда наглядно показала, из чего состоит ее райдер.
В своем Instagram Бузова опубликовала целую серию сторис, в которых рассказала о своих предпочтениях в гримерке. Звезда отметила, что они намного скромнее ожидаемых и точно укажет на место всем злопыхателям.
"Уникальный" райдер Бузовой удивил подписчиков: вместо дорогого шампанского, икры и прочих деликатесов, на столе оказались совсем простые продукты.
"Колбаса, фрукты, физалис, сыр, хлебушек и водичка", - перечислила звезда.
Причем, поклонники сразу же заметили, что в комплект вошла дешевая нарезка из колбасы, которая продается в супермаркетах эконом-класса.
Бузова также намекнула, что не ест сладости, подаренные поклонниками. Калорийные конфеты она давно заменила на полезный мед.
Концертный райдер звезды замкнули банные принадлежности: махровых халат, уютные тапочки, полотенца и салфетки.
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