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Телеведущая, певица Ольга Бузова

Дешевая колбаса, хлеб и вода: Бузова раскрыла свой "уникальный" райдер

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (74)
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В перечень известной ведущей также входят банные принадлежности: от милых тапочек до влажных салфеток

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Телеведущая Ольга Бузова решила ответить всем хейтерам, которые обвиняют ее в завышенных запросах: звезда наглядно показала, из чего состоит ее райдер.

В своем Instagram Бузова опубликовала целую серию сторис, в которых рассказала о своих предпочтениях в гримерке. Звезда отметила, что они намного скромнее ожидаемых и точно укажет на место всем злопыхателям.

"Уникальный" райдер Бузовой удивил подписчиков: вместо дорогого шампанского, икры и прочих деликатесов, на столе оказались совсем простые продукты.

"Колбаса, фрукты, физалис, сыр, хлебушек и водичка", - перечислила звезда.

Причем, поклонники сразу же заметили, что в комплект вошла дешевая нарезка из колбасы, которая продается в супермаркетах эконом-класса.

Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Ольга Бузова

Бузова также намекнула, что не ест сладости, подаренные поклонниками. Калорийные конфеты она давно заменила на полезный мед.

Концертный райдер звезды замкнули банные принадлежности: махровых халат, уютные тапочки, полотенца и салфетки.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (74)
Теги:
Ольга Бузова

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