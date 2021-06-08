"Дава принял розу": Тимати высмеял связь Киркорова и Манукяна

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Российский рэпер Тимати потроллил Филиппа Киркорова и его нового протеже - блогера Даву: звезда "Холостяка" сравнил своих коллег с парой на реалити-шоу.

Киркоров и Дава вызвали ажиотаж в Сети, появившись на премии "МУЗ-ТВ" в неожиданных образах. Артисты приехали в белом и черном смокингах и чем-то напомнили пару новобрачных. Пикантности добавил и кабриолет звезд, украшенный цветами и лентами. С тех пор коллеги и фанаты не перестают потешаться над друзьями.

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Недавно Киркоров опубликовал новый пост в Instagram, где показал снимки с прошедшей премии: на одной из фотографий певец позировал с Давой и ярко-красной розой, что привело к забавному сравнению от звезды "Холостяк" - Тимати.

Рэпер оставил комментарий под постом Филиппа в виде смайлов увядающей розы и смеющейся рожицы, намекнув на реалити-шоу. Послание Тимати рассмешило поклонников, после чего один из фанатов решил дополнить послание рэпера, написав: "Дава принял розу".

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