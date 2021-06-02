Дети Киркорова снялись в клипе блогера и умилили поклонников

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Дети российского певца Филиппа Киркорова завоевывают шоу-бизнес: погодки Алла-Виктория и Мартин-Кристин снялись в клипе звезды соцсетей Like Nastya.

После очередной неудачи на "Евровидении-2021" Киркоров вернулся к нормальной жизни. 1 июня певец поздравил подписчиков с началом летнего сезона и Днем защиты детей. В своих соцсетях артист поделился фрагментом видеоклипа на песню You Can, где засветились его маленькие наследники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Дети Киркорова дебютировали в клипе детского блогера Like Nastya. Девочка живет в США и ведет популярный блог на YouTube. Количество ее фолловеров уже превысило отметку в 70 миллионов человек.

В своей записи в Instagram Киркоров не только представил клип, но и пожелал всем детям быть счастливыми и верить в то, что все возможно, а мечты сбываются.

Напомним, что оба наследника музыканта родились от суррогатной матери. Дети живут с Киркоровым и нянями.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале