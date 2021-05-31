Киркоров и Дава взорвали TikTok поеданием гамбургеров

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Если эпатировать, то вкусно. Король российской эстрады Киркоров вместе с коллегой по цеху Давой "зажрали" успех клипа "С ним не комельфо".
Кстати, бывший бой-френд Ольги Бузовой рэпер Дава уже не впервые появляется с Филиппом Бедросовичем в TikTok. В минувший уикенд артисты устроили воскресный танец, который менее чем за день набрал более миллиона просмотров.
В общем, зажигают парни как могут. Кстати, последние пару недель стали для Киркорова богаты на лайки в соцсетях и упоминания в СМИ. Сначала король российского шоубиза наделал шума на "Евровидении-2021", куда приезжал в качестве продюсера молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко. Потом был его поход на день рождения бывшей падчерицы Кристины Орбакайте, где подруга Киркорова Яна Рудковская навала его "королем Евровидения", опубликовав пост выступления певца с вечеринки.
Так что, судя по медийности, Филипп Киркоров пребывает в прекрасной форме и ловит очередную волну славы.
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