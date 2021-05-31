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Певец Филипп Киркоров (справа) и певец Давид Манукян (DAVA)

Киркоров и Дава взорвали TikTok поеданием гамбургеров

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (53)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210531/251881762/Kirkorov-i-Dava-vzorvali-TikTok-poedaniem-gamburgerov.html

Вкусно "заесть" свой успех – это тоже надо уметь. Филипп Киркоров и Дава записали новый клип и, как всегда, мастерски продвигают его в соцсетях. Поклонникам это нравится

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Если эпатировать, то вкусно. Король российской эстрады Киркоров вместе с коллегой по цеху Давой "зажрали" успех клипа "С ним не комельфо".

 

​Кстати, бывший бой-френд Ольги Бузовой рэпер Дава уже не впервые появляется с Филиппом Бедросовичем в TikTok. В минувший уикенд артисты устроили воскресный танец, который менее чем за день набрал более миллиона просмотров.

 

​В общем, зажигают парни как могут. Кстати, последние пару недель стали для Киркорова богаты на лайки в соцсетях и упоминания в СМИ. Сначала король российского шоубиза наделал шума на "Евровидении-2021", куда приезжал в качестве продюсера молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко. Потом был его поход на день рождения бывшей падчерицы Кристины Орбакайте, где подруга Киркорова Яна Рудковская навала его "королем Евровидения", опубликовав пост выступления певца с вечеринки.

Так что, судя по медийности, Филипп Киркоров пребывает в прекрасной форме и ловит очередную волну славы.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (53)

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