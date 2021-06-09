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Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Дава разнес в пух и прах бывшего продюсера Лободы

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210609/251972207/Dava-raznes-v-pukh-i-prakh-byvshego-prodyusera-Lobody.html

Нешуточные страсти разыгрались после премии МУЗ-ТВ, на которой Дава и Киркоров шокировали публику своим появлением

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Популярный российский исполнитель и блогер Давид Манукян, он же Дава, прокомментировал скандал с музыкальным продюсером певицы Светланы Лободы, Нателлой Крапивиной. 

"Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", – написал блогер в сторис своего Instagram.

Рэпер признается, что его больше шокирует не сама позиция Нателлы Крапивиной, а то, что многие люди "поддерживают это". "Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?" – обратился он к подписчикам. Также Дава отметил, что всегда любил провокации и изменить его никто не сможет.

В чем суть конфликта?

Киркоров и Дава Манукян прибыли на премию Муз-ТВ 20/21 в "свадебных" нарядах. Артистов привез белый кабриолет, который сопровождали полуголые мужчины с розами в руках. Звезды прошли по красной дорожке под руку под крики "Горько!".

Вот это действо после церемонии и раскритиковала в жесткой форме Нателла Крапивина. "Паноптикумом в чистом виде" – так она назвала выступление звезд. Но это не все – она добавила: "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Продюсер пообещала больше не ходить на музыкальные премии, так как испытывает стыд за других звезд.

После такого комментария разгорелся страшный скандал, Крапивиной пришлось расторгнуть контракт с Лободой.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)
Теги:
Давид Манукян (Дава), Светлана Лобода, Филипп Киркоров

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