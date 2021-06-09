Лобода рассталась со своим продюсером из-за Киркорова

Бывшая представительница популярной певицы публично заявила, что больше не хочет работать в сфере шоу-бизнеса

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода расторгла контракт со своим продюсером: главная причина расставания – конфликт Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым.

Скандальная ссора между Крапивиной и Киркоровым случилась после премии "МУЗ-ТВ 2021". Продюсер Лободы оставила нелестный комментарий под снимком певца и его протеже блогера Давы, и спровоцировала гнев короля поп-сцены. Киркоров обвинил Нателлу в надменности и заявил, что с ее подачи Лобода копирует образы других звезд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

После этого Лобода опубликовала новый пост в Instagram и рассказала, что обнуляет контракт со своим продюсером, но не стала комментировать конфликт с Киркоровым.

А вот сама Крапивина дала краткий комментарий по поводу случившегося. Она не стала называть причины своего расставания с певицей, но дала понять, что уходит не из-за Лободы, а из-за настроений в шоу-бизнесе.

Поклонники были шокированы поступком Нателлы, ведь она была не просто представительницей звезды, но и ее близкой подругой.

Читайте также: