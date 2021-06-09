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"Ты ураган": Брежнева в откровенном образе соблазнила популярного певца

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (120)
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Sputnik Грузия
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" открыла летний сезон и похвасталась перед подписчиками безупречной и подтянутой фигурой

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева примерила откровенный образ и произвела фурор среди поклонников и коллег: в Сети обсуждают новый снимок звезды.

39-летняя Брежнева, которая недавно прилетела из Дубая, открыла пляжный сезон в России. Певица ответственно подошла к заплыву и составила интересный и стильный образ, который запомнился всем.

Брежнева опубликовала новый пост в Instagram: откровенный снимок звезды в взволновал подписчиков блондинки.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

На фотографии Вера позировала в белом купальнике с разрезами на бедрах. Певица рискнула и выбрала не самую популярную модель купальника - монокини, способную подчеркнуть любые несовершенства. Но и их у Брежневой не оказалось.

Смелый образ звезды привлек внимание Тимура Родригеза: певец намекнул, что Брежнева соблазнила его своей красотой.

"Ты ураган", - прокомментировал пост артист, после чего к комплименту подключились и другие коллеги.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (120)
Теги:
Вера Брежнева

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