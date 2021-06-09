"Ты ураган": Брежнева в откровенном образе соблазнила популярного певца

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева примерила откровенный образ и произвела фурор среди поклонников и коллег: в Сети обсуждают новый снимок звезды.
39-летняя Брежнева, которая недавно прилетела из Дубая, открыла пляжный сезон в России. Певица ответственно подошла к заплыву и составила интересный и стильный образ, который запомнился всем.
Брежнева опубликовала новый пост в Instagram: откровенный снимок звезды в взволновал подписчиков блондинки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На фотографии Вера позировала в белом купальнике с разрезами на бедрах. Певица рискнула и выбрала не самую популярную модель купальника - монокини, способную подчеркнуть любые несовершенства. Но и их у Брежневой не оказалось.
Смелый образ звезды привлек внимание Тимура Родригеза: певец намекнул, что Брежнева соблазнила его своей красотой.
"Ты ураган", - прокомментировал пост артист, после чего к комплименту подключились и другие коллеги.
Читайте также:
-
Супруга Константина Меладзе призналась, что хочет ребенка
-
"Вера, это дно" – чем жена Константина Меладзе вызвала негодование подписчиков
-
"Лучше меня не злить"- Вера Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе