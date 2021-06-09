В Голливуде снимут ремейк "Иронии судьбы" - уже выбрали актрису на роль Гали

Американская версия культовой советской комедии уже до выхода на экраны стала самым ожидаемым проектом

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Американской "Галей" в новом голливудском ремейке культовой комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" станет звезда сериала "Ривердэйл", популярная американская актриса Мэделин Петш.

Имя героини в фильме, который уже получил название "About Fate" ("О судьбе"), пока неизвестно.

Новость о том, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", начинает работу над англоязычной версией известного советского фильма 1975 года, стала известна в апреле текущего года.

Ожидается, что "Надю" и "Женю" сыграют актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

Автор сценария ремейка - Тиффани Полсен, известная по работе над комедией "Пара на праздники" (2020). Вайсберг продюсирует проект вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой.

Сюжет грядущего фильма аналогичен - как и в оригинальном фильме, в ленте Вайсберга зрители увидят историю о мужчине и женщине: они случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга.

Как дата выхода, так и бюджет романтической комедии пока неизвестны.

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