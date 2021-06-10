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Ирина Шейк

СМИ раскрыли тайные детали романа Канье Уэста и Ирины Шейк

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (126)
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Sputnik Грузия
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Отношения скандального рэпера и известной русской супермодели набирают обороты и удивляют поклонников

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Стали известны новые детали тайного романа модели Ирины Шейк и музыканта Канье Уэста – об этом рассказали журналисты американских СМИ.

Месяц назад в СМИ просочились слухи о том, что после расставания с Ким Кардашьян Канье Уэст начал уделять внимание другой красавице – Ирине Шейк. Сначала никто не поверил в это сообщение, ведь никаких доказательств романа не было. Но теперь стало известно, что рэпер отметил день рождения вместе с моделью, в то время как его бывшая избранница посвятила ему трогательные слова в соцсетях.

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Публикация от nssmagazine (@nssmagazine)

Шейк и Уэст отдохнули во Франции и вскоре возвратились в США, после чего стали известны подробности их взаимоотношений. Журналисты People поговорили с очевидцами из окружения звезд и узнали много нового.

"Они не один год работают вместе, но пару недель назад Канье действительно начал настойчиво ухаживать за Ирой", – рассказали источники.

Также они отметили, что Шейк удивилась такой активности и напору со стороны рэпера, особенно после того, как он лично позвал ее на день рождения, но предложение приняла сразу и с большой радостью. И теперь обоюдный интерес звезд стал очевиден.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (126)
Теги:
Канье Уэст, Ирина Шейк

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